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Hangisi, İsrail'in katılmasına izin verildiği için, İspanya ve İrlanda'yla birlikte 2026'da Eurovision'a katılmayı reddeden Avrupa ülkeleridir?

Hangisi, İsrail'in katılmasına izin verildiği için, İspanya ve İrlanda'yla birlikte 2026'da Eurovision'a katılmayı reddeden Avrupa ülkeleridir?
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde yöneltilen sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Yarışmanın takipçileri, hem yarışmacının nasıl bir cevap vereceğini merakla bekliyor hem de doğru yanıtı kendi imkanlarıyla araştırıyor. Hangisi, İsrail'in katılmasına izin verildiği için, İspanya ve İrlanda'yla birlikte 2026'da Eurovision'a katılmayı reddeden Avrupa ülkeleridir?

Yeni bölümdeki sorular, ekran karşısındaki izleyicilerde büyük bir merak oluşturuyor. Yarışmacının vereceği tepki ve seçtiği cevap, izleyenler için büyük bir heyecan unsuru haline geliyor. Aynı zamanda izleyiciler de aktif olarak cevap bulma çabasına giriyor ve bilgiyle eğlenceyi birleştiren bu yarışmada kendilerini yarışmacının yerine koyarak çözüm üretmeye çalışıyor. Peki, Hangisi, İsrail'in katılmasına izin verildiği için, İspanya ve İrlanda'yla birlikte 2026'da Eurovision'a katılmayı reddeden Avrupa ülkeleridir?

HANGİSİ, İSRAİL'İN KATILMASINA İZİN VERİLDİĞİ İÇİN, İSPANYA VE İRLANDA'YLA BİRLİKTE 2026'DA EUROVİSİON'A KATILMAYI REDDEDEN AVRUPA ÜLKELERİDİR?

A: Slovenya, Hollanda, İzlanda

B: İsveç, Norveç, Danimarka

C: İtalya, Fransa, Almanya

D: Çekya, Polonya, Romanya

Cevap:


KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en popüler ve en büyük ödüllü bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 MİLYON TL ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

•2. soru 5.000 TL,

•7. soru 50.000 TL değerinde.

Son soru olan 13. soruyu doğru bilen yarışmacı, büyük ödül olan 5.000.000 TL'yi kazanıyor. Eğer yarışmacı bir soruda takılırsa, en son geçtiği barajın ödülünü alır. Yarışmadan çekilme durumunda ise, son doğru cevaplanan sorunun karşılığındaki para ödülü kazanılır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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