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Hangisi doğrudan Ajda Pekkan ile ilişkilendirilemez?

Hangisi doğrudan Ajda Pekkan ile ilişkilendirilemez?
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Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz’la Joker, her bölümde yöneltilen sorularla izleyicilerin ilgisini üzerine çekmeyi başarıyor. Programda sorulan dikkat çekici sorular, yayın sonrası izleyiciler arasında en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Hangisi doğrudan Ajda Pekkan ile ilişkilendirilemez?

Ekranların sevilen yarışma programlarından Beyaz’la Joker’de sorulan sorular, her yeni bölümün ardından izleyicilerin merak odağı olmaya devam ediyor. Beyazıt Öztürk’ün enerjik sunumuyla ekrana gelen program, ilginç sorularıyla gündem yaratıyor. Hangisi doğrudan Ajda Pekkan ile ilişkilendirilemez?

HANGİSİ DOĞRUDAN AJDA PEKKAN İLE İLİŞKİLENDİRİLEMEZ?

Ajda bardak

Ajda bilezik

Aman Petrol

Ajda tacı

Cevap:


BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOkan Gürkan:

daha önce de bu tarz sorular sormuşlardı aynı şekilde.

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Haber YorumlarıArzu Demirbaş:

beyazıt öztürk güzel sunuyo programı insan rahat rahat izliyo tabii ki ajda pekkan da ünlü bi şarkıcı hayvanlar için de çok iyi kalbidir herhalde

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Haber Yorumlarıİrem Ucar:

ajda pekkan ile ilgili sorular soruyo program çok güzel ya devlet bunları desteklemeli daha da artsın böyle eğlenceli yarışmalar halkı mutlu ediyo

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