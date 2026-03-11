Haberler

Hangisi 5N1K'de geçen "Nasıl?" sorusunun cevabını vermektedir?

Hangisi 5N1K'de geçen 'Nasıl?' sorusunun cevabını vermektedir?
Güncelleme:
Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz'la Joker programında yöneltilen sorular, her bölüm sonrası izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Programda sorulan soruların cevapları sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, merak edilen detaylar gündem oluyor. Hangisi 5N1K'de geçen "Nasıl?" sorusunun cevabını vermektedir?

Beyaz'la Joker programında sorulan sorular, yayınlanır yayınlanmaz izleyicilerin radarına giriyor. Eğlenceli ve düşündüren soruların doğru cevaplarını öğrenmek isteyen izleyiciler internette araştırma yaparken, program kısa sürede en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. Hangisi 5N1K'de geçen "Nasıl?" sorusunun cevabını vermektedir?

HANGİSİ 5N1K'DE GEÇEN "NASIL?" SORUSUNUN CEVABINI VERMEKTEDİR?

Olayın zamanını

Olayda kimin olduğunu

Olayın gerekçesini ve bağlamını

Olayın ayrıntısını

Cevap:

Cevap:


BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

