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Hangi yazarın ismi, Kahramanmaraş ile Göksun arasında yer alan ve toplam 11 tünelden oluşan "Edebiyat Yolu" güzergâhındaki tünellere verilmemiştir?

Hangi yazarın ismi, Kahramanmaraş ile Göksun arasında yer alan ve toplam 11 tünelden oluşan 'Edebiyat Yolu' güzergâhındaki tünellere verilmemiştir?
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Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz’la Joker programında yöneltilen sorular, her bölüm sonrası izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Programda sorulan soruların cevapları sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, merak edilen detaylar gündem oluyor. Hangi yazarın ismi, Kahramanmaraş ile Göksun arasında yer alan ve toplam 11 tünelden oluşan "Edebiyat Yolu" güzergâhındaki tünellere verilmemiştir?

 

Beyaz’la Joker programında sorulan sorular, yayınlanır yayınlanmaz izleyicilerin radarına giriyor. Eğlenceli ve düşündüren soruların doğru cevaplarını öğrenmek isteyen izleyiciler internette araştırma yaparken, program kısa sürede en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. Hangi yazarın ismi, Kahramanmaraş ile Göksun arasında yer alan ve toplam 11 tünelden oluşan "Edebiyat Yolu" güzergâhındaki tünellere verilmemiştir?

HANGİ YAZARIN İSMİ, KAHRAMANMARAŞ İLE GÖKSUN ARASINDA YER ALAN VE TOPLAM 11 TÜNELDEN OLUŞAN "EDEBİYAT YOLU" GÜZERGÂHINDAKİ TÜNELLERE VERİLMEMİŞTİR?

Abdurrahim Karakoç

Nuri Pakdil

Cahit Zarifoğlu

Attila İlhan

Cevap:


BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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