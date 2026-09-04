Hangi vakıf üniversitelerine ücret incelemesi yapıldı? Özel üniversiteler son dakika!

Özel üniversitelerin öğrenim ücretlerine yönelik YÖK incelemesi gündemdeki yerini koruyor. 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin ücretlerine yapılabilecek artış yüzde 25 ile sınırlandırılırken, bu sınırın aşıldığı yönündeki şikayetler üzerine 23 vakıf üniversitesi incelemeye alındı. Peki, ücret incelemesi hangi üniversiteleri kapsıyor? YÖK tarafından yapılan açıklamada incelemeye alınan üniversitelerin isimleri tek tek paylaşılmadı. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

OLAY NEDİR?

Öğrenim ücretlerinde yüzde 25 artış sınırına uyulmadığı yönündeki ihbar ve şikayetler üzerine 23 vakıf yükseköğretim kurumu incelemeye alındı. Yükseköğretim Denetleme Kurulu bu kapsamda 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlattı.

ZAM SINIRI YÜZDE 25 OLARAK BELİRLENMİŞTİ

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 9'uncu maddesine dayanılarak yayımlanan usul ve esaslar gereğince, Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 8 Temmuz 2026 tarihli kararıyla vakıf üniversitelerinin ara sınıflarında uygulanacak öğrenim ücreti artış oranının 2026-2027 akademik yılında yüzde 25'i geçmemesi hükme bağlanmıştı. Ancak son dönemde YÖK Başkanlığına ulaşan şikayetlerde, bazı kurumların belirlenen bu yasal tavanı aştığı ve öğrencilere mevzuata aykırı zam oranları yansıttığı belirtildi.

UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLİRSE İŞLEM YAPILACAK

Başlatılan inceleme kapsamında Yükseköğretim Denetleme Kurulu müfettişleri, söz konusu 23 vakıf yükseköğretim kurumunun 2026-2027 akademik yılı için ilan ettikleri öğrenim ücretleri ile öğrencilere yansıtılan fiili artışları tek tek inceleyecek. Öğrenci aleyhine sonuç doğuran tüm ihbar ve şikayetlerin günlük ve ivedi olarak değerlendirildiğini bildiren YÖK, mevzuata ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket ettiği tespit edilen kurumlar hakkında gerekli idari ve adli işlemlerin uygulanacağını vurguladı.