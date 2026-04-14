Hangi ünlülerin test sonucu pozitif çıktı, hangi ünlüler gözaltına alındı? Hafsanur Sancaktutan'ın, Emir Can İğrek'in test sonucu pozitif mi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik gelişmeler kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan testlerin sonuçları ve gözaltı sürecine ilişkin iddialar merak edilirken, Hafsanur Sancaktutan ve Emir Can İğrek’in de aralarında bulunduğu isimlerle ilgili detaylar dikkat çekiyor. Soruşturmada hangi isimler yer aldı, test sonuçları ne çıktı? Tüm ayrıntılar haberin devamında…

HANGİ ÜNLÜLERİN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Hafsanur Sancaktutan, şarkıcı Emir Can İğrek ve Ogün Alibaş’ın test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi. Yapılan incelemelerde üç ismin saç örneklerinde kokain maddesine rastlandı.

HAFSANUR SANCAKTUTAN’IN TEST SONUCU NE ÇIKTI?

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemeler sonucunda oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Saç örneklerinde kokain maddesi tespit edildi.

EMİR CAN İĞREK’İN TEST SONUCU NE ÇIKTI?

Şarkıcı Emir Can İğrek’in de Adli Tıp Kurumu’nda alınan örnekler sonrası test sonucunun pozitif çıktığı, saçında kokain maddesine rastlandığı bildirildi.

OGÜN ALİBAŞ’IN TEST SONUCU NE ÇIKTI?

Ogün Alibaş’ın yapılan uyuşturucu testinde sonuçların pozitif olduğu, saç örneklerinde kokain tespit edildiği açıklandı.

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU OPERASYONU OLAYI NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, bulundurmak ve temin etmek” suçlamalarıyla çok sayıda isme yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonda 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alınırken, 2 şüphelinin firari olduğu, 1 kişinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.