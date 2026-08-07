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Hangi ünlülerin Instagram abonelik özelliği açık? Ünlüler abonelikten ne kadar kazanıyor?

Hangi ünlülerin Instagram abonelik özelliği açık? Ünlüler abonelikten ne kadar kazanıyor?
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Instagram'ın ücretli abonelik özelliğini kullanan ünlü isimler ve bu sistemden elde ettikleri aylık gelirler gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, Hangi ünlülerin Instagram abonelik özelliği açık? Ünlüler abonelikten ne kadar kazanıyor? İşte açıklanan abonelik ücretleri, abone sayıları ve hesaplanan kazançlar...

Instagram'ın içerik üreticileri ve tanınmış isimler için sunduğu abonelik sistemi, son dönemde sosyal medyada en çok konuşulan özelliklerden biri olmaya devam ediyor. Platformda aktif edilen bu sistem sayesinde takipçiler, belirlenen aylık ücret karşılığında özel içeriklere erişim sağlayabiliyor. Bazı ünlü isimler de bu özelliği kullanarak abonelerine özel paylaşımlar yapıyor. İşte Hangi ünlülerin Instagram abonelik özelliği açık? sorusunun yanıtı ve açıklanan abonelik ücretleri ile kazanç bilgileri…

HANGİ ÜNLÜLERİN INSTAGRAM ABONELİK ÖZELLİĞİ AÇIK?

Instagram'ın ücretli abonelik sistemi, içerik üreticilerinin ve tanınmış isimlerin takipçilerine özel içerikler sunmasına imkan tanıyor. Bu özellik aktif edildiğinde aboneler; yalnızca kendilerine özel canlı yayınlara katılabiliyor, soru-cevap etkinliklerine erişebiliyor ve platformda özel rozetlere sahip olabiliyor.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Instagram abonelik özelliğini kullanan isimler arasında şu ünlüler yer alıyor:

Gülben Ergen

Ece Erken

Merve Boluğur

Şeyma Subaşı

Hande Erçel

Melek Mosso

Açıklanan verilere göre her isim kendi belirlediği aylık abonelik ücretini uyguluyor. Buna bağlı olarak abone sayıları ve elde edilen aylık gelirler de farklılık gösteriyor.

ÜNLÜLER ABONELİKTEN NE KADAR KAZANIYOR?

Instagram abonelik sistemi kapsamında paylaşılan verilere göre ünlü isimlerin aylık abonelik ücretleri, abone sayıları ve hesaplanan toplam kazançları şu şekilde:

Gülben Ergen

Aylık abonelik ücreti: 79,99 TL

Abone sayısı: 5.999

Toplam kazanç: 479.860 TL

Ece Erken

Aylık abonelik ücreti: 79,99 TL

Abone sayısı: 3.629

Toplam kazanç: 290.283 TL

Merve Boluğur

Aylık abonelik ücreti: 59,99 TL

Abone sayısı: 756

Toplam kazanç: 45.352 TL

Şeyma Subaşı

Aylık abonelik ücreti: 399,99 TL

Abone sayısı: 166

Toplam kazanç: 66.398 TL

Hande Erçel

Aylık abonelik ücreti: 79,99 TL

Abone sayısı: 993

Toplam kazanç: 79.430 TL

Melek Mosso

Aylık abonelik ücreti: 39,99 TL

Abone sayısı: 2.768

Toplam kazanç: 110.692 TL

Instagram'da abonelik sistemi kapsamında açıklanan bu veriler, aylık abonelik ücreti ile mevcut abone sayılarının çarpımı esas alınarak hesaplanan toplam kazanç tutarlarını göstermektedir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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