Hangi ünlülerin Instagram abonelik özelliği açık? Ünlüler abonelikten ne kadar kazanıyor?
Instagram'ın ücretli abonelik özelliğini kullanan ünlü isimler ve bu sistemden elde ettikleri aylık gelirler gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, Hangi ünlülerin Instagram abonelik özelliği açık? Ünlüler abonelikten ne kadar kazanıyor? İşte açıklanan abonelik ücretleri, abone sayıları ve hesaplanan kazançlar...
Instagram'ın içerik üreticileri ve tanınmış isimler için sunduğu abonelik sistemi, son dönemde sosyal medyada en çok konuşulan özelliklerden biri olmaya devam ediyor. Platformda aktif edilen bu sistem sayesinde takipçiler, belirlenen aylık ücret karşılığında özel içeriklere erişim sağlayabiliyor. Bazı ünlü isimler de bu özelliği kullanarak abonelerine özel paylaşımlar yapıyor. İşte Hangi ünlülerin Instagram abonelik özelliği açık? sorusunun yanıtı ve açıklanan abonelik ücretleri ile kazanç bilgileri…
HANGİ ÜNLÜLERİN INSTAGRAM ABONELİK ÖZELLİĞİ AÇIK?
Instagram'ın ücretli abonelik sistemi, içerik üreticilerinin ve tanınmış isimlerin takipçilerine özel içerikler sunmasına imkan tanıyor. Bu özellik aktif edildiğinde aboneler; yalnızca kendilerine özel canlı yayınlara katılabiliyor, soru-cevap etkinliklerine erişebiliyor ve platformda özel rozetlere sahip olabiliyor.
Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Instagram abonelik özelliğini kullanan isimler arasında şu ünlüler yer alıyor:
Gülben Ergen
Ece Erken
Merve Boluğur
Şeyma Subaşı
Hande Erçel
Melek Mosso
Açıklanan verilere göre her isim kendi belirlediği aylık abonelik ücretini uyguluyor. Buna bağlı olarak abone sayıları ve elde edilen aylık gelirler de farklılık gösteriyor.
ÜNLÜLER ABONELİKTEN NE KADAR KAZANIYOR?
Instagram abonelik sistemi kapsamında paylaşılan verilere göre ünlü isimlerin aylık abonelik ücretleri, abone sayıları ve hesaplanan toplam kazançları şu şekilde:
Gülben Ergen
Aylık abonelik ücreti: 79,99 TL
Abone sayısı: 5.999
Toplam kazanç: 479.860 TL
Ece Erken
Aylık abonelik ücreti: 79,99 TL
Abone sayısı: 3.629
Toplam kazanç: 290.283 TL
Merve Boluğur
Aylık abonelik ücreti: 59,99 TL
Abone sayısı: 756
Toplam kazanç: 45.352 TL
Şeyma Subaşı
Aylık abonelik ücreti: 399,99 TL
Abone sayısı: 166
Toplam kazanç: 66.398 TL
Hande Erçel
Aylık abonelik ücreti: 79,99 TL
Abone sayısı: 993
Toplam kazanç: 79.430 TL
Melek Mosso
Aylık abonelik ücreti: 39,99 TL
Abone sayısı: 2.768
Toplam kazanç: 110.692 TL
Instagram'da abonelik sistemi kapsamında açıklanan bu veriler, aylık abonelik ücreti ile mevcut abone sayılarının çarpımı esas alınarak hesaplanan toplam kazanç tutarlarını göstermektedir.