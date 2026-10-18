ATV ekranlarında yayınlanan ve yeni sezonda Cem Öğretir'in sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, her bölümde yarışmacılara yönelttiği farklı türdeki sorularla izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayının ardından sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. "Han" unvanının tarihte Moğol ve Türk topluluklarıyla özdeşleşmesi, sorunun cevabını tahmin etmeyi zorlaştırdı. Hangi ülkede yaşayanlar arasında en çok görülen soyadı "Khan"dır?

HANGİ ÜLKEDE YAŞAYANLAR ARASINDA EN ÇOK GÖRÜLEN SOYADI "KHAN"DIR?

A) Suudi Arabistan

B) Moğolistan

C) Hindistan

D) Kazakistan

Cevap: A) Suudi Arabistan

SUUDİ ARABİSTAN'DA NEDEN EN ÇOK "KHAN" SOYADI VAR?

Soyadı istatistiklerini derleyen veri tabanlarına göre Suudi Arabistan'da yaşayanlar arasında en yaygın soyadı "Khan". Tahminlere göre ülkede yaklaşık 586 bin kişi bu soyadını taşıyor. Khan soyadını Mohammed, Hussain ve Ahmad gibi soyadları takip ediyor. Bu durumun temel nedeni, ülkede çalışan ve yaşayan çok sayıdaki Güney Asyalı göçmen. Pakistan, Hindistan ve Bangladeş gibi ülkelerden gelen ve bu bölgede oldukça yaygın olan "Khan" soyadını taşıyan milyonlarca işçi, soyadının Suudi Arabistan'daki istatistiklerde ilk sıraya yükselmesini sağladı. Benzer şekilde Khan soyadı, büyük Güney Asyalı nüfusa sahip Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Umman gibi Körfez ülkelerinde de en yaygın soyadları arasında yer alıyor. Seçeneklerde yer alan Moğolistan ve Kazakistan ise "Han" unvanının tarihi kökleriyle ilişkilendirilse de bu ülkelerde soyadı olarak en yaygın isim Khan değil.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Kim Milyoner Olmak İster, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Türkiye'nin en uzun soluklu bilgi yarışmalarından biri olan program, yeni sezonda sunucu koltuğuna oturan Cem Öğretir ile yayın hayatını sürdürüyor. Yarışmanın geçmiş bölümlerine ATV'nin resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden ulaşılabiliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılar, giderek zorlaşan 15 genel kültür sorusunu yanıtlayarak 10 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor. Her soruda dört seçenek bulunuyor ve yarışmacılar zorlandıkları sorularda joker haklarını kullanabiliyor. Yarışmacılar dilerse cevap vermeden yarışmadan çekilerek o ana kadar kazandıkları ödülü alabiliyor. Baraj noktaları ise yanlış cevap durumunda yarışmacının alacağı ödülü belirliyor.