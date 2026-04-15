Hangi illerde okullar tatil edildi, okullar neden tatil edildi? SON DAKİKA! Kahramanmaraş olayından sonra okulları tatil edilen iller...

Türkiye genelinde 16 Nisan itibarıyla “okullar tatil edildi mi, hangi illerde eğitim durduruldu?” sorusu gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında yer aldı. Kahramanmaraş’ta yaşanan olay sonrası bazı illerde alınan kararlar yakından takip edilirken, öğrenciler ve veliler gözlerini valilikler ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamalara çevirdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OKULLAR TATİL Mİ? (16 NİSAN SALI SON DURUM)

14 Nisan Salı günü Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede meydana gelen ve 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı, eğitim camiasında büyük yankı uyandırdı. Olayın ardından bazı eğitim sendikalarının iş bırakma kararı alması nedeniyle 15 Nisan Çarşamba günü bazı bölgelerde öğrenciler okula gitmedi.

15 Nisan Çarşamba günü ise Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan olay, ülke genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Üst üste yaşanan gelişmeler sonrası eğitim sendikalarının yeni bir iş bırakma kararı alıp almayacağı merak konusu haline geldi.

SENDİKA KARARLARI VE OLASI İŞ BIRAKMA DURUMU

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler eğitim sendikalarına çevrilmiş durumda. Sendikaların yeni bir protesto veya iş bırakma kararı alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı. Alınabilecek kararlar, birçok ilde eğitim öğretim faaliyetlerini doğrudan etkileyebilir.

OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ? RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kahramanmaraş başta olmak üzere Türkiye genelinde okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve valiliklerden gelecek duyurular yakından takip ediliyor. Şu an için okulların açık olduğu ve eğitimin normal şekilde devam ettiği bildiriliyor.