Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Hangi iki futbol kulübünün maçlarına ev sahipliği yapan statların arasındaki kuş uçuşu mesafe daha kısadır?" sorusunun cevabı ne? Sorunun doğru yanıtı, statlar arasındaki kuş uçuşu mesafeler ve İstanbul'un büyük kulüplerinin statlarına ilişkin merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

HANGİ İKİ FUTBOL KULÜBÜNÜN MAÇLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPAN STATLARIN ARASINDAKİ KUŞ UÇUŞU MESAFE DAHA KISADIR?

A: Beşiktaş ve Fenerbahçe

B: Fenerbahçe ve Galatasaray

C: Galatasaray ve Beşiktaş

D: Trabzonspor ve Fenerbahçe

SORUNUN DOĞRU CEVABI NE?

Sorunun doğru cevabı A şıkkı : Beşiktaş ve Fenerbahçe. Beşiktaş'ın Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadyumu ile Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki Chobani Stadyumu arasındaki kuş uçuşu mesafe yaklaşık 6,5 kilometre. Bu mesafe, şıklarda yer alan stat çiftleri arasındaki en kısa mesafe.

STATLAR ARASINDAKİ KUŞ UÇUŞU MESAFELER

Şıklarda yer alan stat çiftleri arasındaki yaklaşık kuş uçuşu mesafeler şöyle:

Beşiktaş - Fenerbahçe (Tüpraş Stadyumu - Chobani Stadyumu): Yaklaşık 6,5 kilometre

Galatasaray - Beşiktaş (RAMS Park - Tüpraş Stadyumu): Yaklaşık 7,2 kilometre

Fenerbahçe - Galatasaray (Chobani Stadyumu - RAMS Park): Yaklaşık 13,5 kilometre

Trabzonspor - Fenerbahçe (Papara Park - Chobani Stadyumu): Yaklaşık 890 kilometre

SORU NEDEN ZORLAYICIYDI?

Sorunun en dikkat çekici yanı, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin statlarının farklı kıtalarda yer almasına rağmen birbirine en yakın stat çifti olması. Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu İstanbul'un Avrupa yakasında, Fenerbahçe'nin Chobani Stadyumu ise Anadolu yakasında bulunuyor. İki stat arasında İstanbul Boğazı yer aldığı için karayoluyla ulaşım daha uzun sürse de kuş uçuşu mesafe oldukça kısa.

Galatasaray'ın RAMS Park'ı ise İstanbul'un Avrupa yakasında, Sarıyer'e bağlı Seyrantepe'de yer alıyor. Tüpraş Stadyumu ile aynı yakada bulunmasına rağmen RAMS Park'ın şehrin daha kuzeyinde olması, iki stat arasındaki mesafeyi Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin statları arasındaki mesafeden daha uzun hale getiriyor.

İSTANBUL'UN BÜYÜK KULÜPLERİNİN STATLARI

Beşiktaş, iç saha maçlarını Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadyumu'nda oynuyor. Boğaz kıyısındaki stat, eski İnönü Stadyumu'nun yerine inşa edildi ve 2016'da açıldı.

Fenerbahçe, maçlarını Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nda oynuyor. Kamuoyunda Şükrü Saracoğlu Stadyumu olarak da bilinen stat, sarı-lacivertli kulübün tarihi evi.

Galatasaray ise 2011'den bu yana iç saha maçlarını Seyrantepe'deki RAMS Park'ta oynuyor. Sarı-kırmızılılar, daha önce maçlarını Ali Sami Yen Stadı'nda oynuyordu.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HANGİ KANALDA?

Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında yayınlanıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada yarışmacılar, art arda doğru cevapladıkları sorularla 5 milyon liralık büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor.s