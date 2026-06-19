Hande Erçel kimdir, Hande Erçel evli mi, bekar mı, aslen nereli?

Hande Erçel’in biyografisi, medeni durumu ve kökeni hakkında detaylar son dönemde yeniden gündeme geldi. Popüler oyuncu Hande Erçel, televizyon projeleriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımları ve özel yaşamıyla da sık sık haber konusu olmaya devam ediyor.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel, 24 Kasım 1993 doğumlu Türk oyuncu ve modeldir. Bandırma’da dünyaya gelen Erçel, eğitim hayatının ardından televizyon dünyasına adım atarak kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok başarılı projede yer almış ve Türkiye’nin en popüler kadın oyuncuları arasında gösterilmiştir.

EĞİTİM VE İLK YILLARI

Hande Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde eğitim almıştır. Üniversite yıllarında sanata olan ilgisini geliştiren oyuncu, 2012 yılında Azerbaycan’da düzenlenen güzellik yarışmasında ikinci olarak dikkat çekmiştir. Bu süreç, onun ekran kariyerinin başlangıcı olmuştur.

OYUNCULUK KARİYERİNİN BAŞLANGICI

Hande Erçel, oyunculuk kariyerine 2013 yılından itibaren çeşitli televizyon dizileriyle adım atmıştır. “Güneşin Kızları” dizisinde canlandırdığı Selin Yılmaz Mertoğlu karakteriyle büyük çıkış yakalamış, ardından “Aşk Laftan Anlamaz” dizisiyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Bu projeler, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.

BAŞARILI PROJELERİ VE ÖDÜLLERİ

Başarılı oyuncu, “Sen Çal Kapımı”, “Halka”, “Azize” ve “Siyah İnci” gibi dizilerde rol almıştır. “Aşk Laftan Anlamaz” dizisindeki performansıyla Altın Kelebek Ödülü kazanarak başarısını taçlandırmıştır. Dijital platform projelerinde de yer alan Erçel, uluslararası projelerde de dikkat çekmektedir.

ÖZEL HAYATI VE AİLESİ

Hande Erçel, oyuncu Gamze Erçel’in kardeşidir. Annesi Aylin Erçel’i 2019 yılında kaybeden oyuncu, ailesiyle olan güçlü bağıyla da bilinmektedir. Özel hayatı zaman zaman magazin gündeminde yer alsa da, kariyer odaklı çalışmalarıyla ön plana çıkmaktadır.

HANDE ERÇEL EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Hande Erçel’in özel hayatı magazin gündeminde sıkça yer almaktadır. Güncel bilgilere göre ünlü oyuncu evli değildir ve bekar olarak bilinmektedir. Zaman zaman özel hayatıyla ilgili haberler gündeme gelse de resmi olarak evlilik yapmamıştır.