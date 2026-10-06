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Müge Anlı ile Tatlı Sert programına biyolojik babasını bulmak için başvuran 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın yaşadığı süreç merak konusu oldu. Talasemi hastalığıyla mücadele eden Hamid'in dosyasında annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz hakkında gözaltı kararı verilmesiyle gelişmeler yeni bir boyut kazandı. Peki, Hamid Yorulmaz kimdir? Hamid Yorulmaz babası, annesi ve dayısı kimdir? Müge Anlı Hamid olayı nedir? Detaylar haberimizde.

HAMİD YORULMAZ KİMDİR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına biyolojik babasını bulmak amacıyla başvuran 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın yaşadığı süreç gündemde. Doğuştan talasemi, diğer adıyla Akdeniz anemisi ile mücadele eden Hamid Yorulmaz, ilik nakli şansı yakalayabilmek için biyolojik babasına ulaşmak istediğini belirtti. Hamid'in yıllar önce yapılan DNA testi sonucunda kendisini büyüten kişinin biyolojik babası olmadığını öğrenmesi, hayatında yeni bir sürecin başlamasına neden oldu.

Hamid Yorulmaz'ın anlattığına göre gerçek babasının kimliği kendisine açıklanmadı. Bu nedenle biyolojik babasını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Hamid, annesinden gerçek babasının kim olduğunu öğrenmek istediğini ifade etti.

HAMİD YORULMAZ'IN BABASI KİM?

Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babasının kim olduğu, dosyanın en çok merak edilen başlıklarından biri oldu. Hamid'in anlattığına göre 14 yaşındayken yapılan DNA testi, kendisini büyüten kişinin biyolojik babası olmadığını ortaya çıkardı.

Hamid, biyolojik babasının kim olduğunu öğrenmek istediğini ve özellikle sağlık durumu nedeniyle babasına ulaşmasının kendisi açısından önem taşıdığını belirtti. Ancak verilen bilgiler kapsamında biyolojik babanın kimliği kesin olarak açıklanmış değil.

Müge Anlı'nın programda aktardığı bilgilere göre Hamid'in annesi Nihal Beyit, ifadesinde İzmir dışında yaşayan bir kişinin adını verdi. Bu kişinin Hamid'e çok benzediği ve "Sakallı Hamid" olarak ifade edildiği aktarıldı. Ancak bu bilgi, biyolojik babalığın kesinleştiği anlamına gelmemektedir.

HAMİD YORULMAZ'IN ANNESİ KİM?

Hamid Yorulmaz'ın biyolojik annesi Nihal Beyit'tir. Hamid'in anlattığına göre annesi, Hamid henüz 3 yaşındayken onu babasına bıraktı. Küçük yaşlardan itibaren babaannesi ve dedesi tarafından büyütülen Hamid, uzun yıllar kendisini büyüten aileyi gerçek ailesi olarak bildi.

Hamid, biyolojik babasının kim olduğunu öğrenmek için annesinden yardım istediğini ancak annesinin bu bilgiyi kendisiyle paylaşmadığını belirtti. Hamid'in ifadesine göre annesi, biyolojik babasının kimliğini söylemek konusunda sessiz kaldı.

Dosyada yaşanan gelişmelerin ardından Hamid'in annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz hakkında gözaltı kararı çıktı. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne ve dayı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

HAMİD YORULMAZ'IN DAYISI KİM?

Hamid Yorulmaz'ın dayısı Mehmet Yorulmaz'dır. Hamid'in biyolojik babasını aradığı süreçte dayısının da dosyada adı geçti.

Hamid, biyolojik babasının kimliği konusunda annesinin yanı sıra dayılarının da bilgi sahibi olduğunu ve annesinin kendisine "Dayınlarla kötü olurum" dediğini ifade etti.

Hamid'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programında anlattığı süreç sonrasında Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Hamid'in annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından anne ve dayının adliyeye sevk edildiği bildirildi.

MÜGE ANLI HAMİD OLAYI NEDİR?

Müge Anlı Hamid olayı, 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın doğuştan mücadele ettiği talasemi hastalığı nedeniyle ihtiyaç duyduğu ilik nakli için biyolojik babasını aramasıyla gündeme geldi.

Hamid, 13 yaşındayken hastalığının ağırlaşması nedeniyle komaya girdi. İlik nakli için yapılan tetkikler sırasında kan uyuşmazlığı ortaya çıkınca DNA testi gerçekleştirildi. Test sonucunda Hamid'in yıllardır babası olarak bildiği kişinin biyolojik babası olmadığı ortaya çıktı.

Bu gelişmenin ardından Hamid, biyolojik babasının kim olduğunu öğrenmek için annesine ulaşmaya çalıştı. Ancak kendi anlatımına göre annesi gerçek babasının kimliğini açıklamadı. Hamid de yaşadığı süreci Müge Anlı ile Tatlı Sert programına taşıyarak biyolojik babasına ulaşmak istedi.

Hamid, düzenli olarak kan almak zorunda olduğunu ve ilik nakline ihtiyaç duyduğunu belirtti. Tedavi süreci açısından biyolojik babasına ulaşmanın önemli olduğunu söyleyen genç, babasının donör olmasını istediğini ifade etti.

Hamid ayrıca kendisini büyüten babaannesi ve dedesiyle de DNA testi sonrasında sorun yaşadığını anlattı. DNA sonucunun ardından kendisini büyüten ailesinden uzak kaldığını belirten Hamid, yaşadığı süreçte yalnız kaldığını söyledi.

Dosyada yaşanan gelişmeler sonrasında Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Hamid'in annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hamid Yorulmaz'ın dosyasında merak edilen temel konu ise biyolojik babasının kim olduğunun netleşmesi ve genç için önem taşıyan ilik nakli sürecinin nasıl ilerleyeceği oldu.