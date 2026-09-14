Türkiye’nin önde gelen iş insanları arasında yer alan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan havalanarak Libya’nın Misrata Uluslararası Havalimanı’na inmek isteyen özel uçağın sahibi olduğunun ortaya çıkmasıyla gündeme geldi. Peki, Hamdi Akın kimdir, ne iş yapıyor, serveti ne kadar? Hamdi Akın kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

HAMDİ AKIN KİMDİR?

Hamdi Akın, 17 Ağustos 1954 tarihinde İstanbul’da doğdu. Liseyi Ankara’da Mustafa Kemal Lisesi’nde tamamlayan Akın, Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İş hayatına üniversite yıllarında su ve yakıt deposu üreterek başlayan Hamdi Akın, daha sonra inşaat malzemeleri ticaretiyle iş dünyasındaki faaliyetlerini sürdürdü.

Hamdi Akın, 1976 yılında Akfen’i kurdu. Akfen’in kuruluşuyla birlikte iş hayatındaki faaliyetlerini altyapı projelerine yönlendiren Akın, zaman içerisinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri Akfen Holding bünyesinde bir araya getirdi. Akfen Holding’in resmi biyografisinde de Akın’ın 1976 yılında şirketi kurduğu ve Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olduğu belirtiliyor.

Akın’ın iş hayatındaki önemli adımlarından biri havalimanı projeleri oldu. 1997 yılında Tepe Grubu ile birlikte TAV’ı kuran Hamdi Akın, İstanbul Atatürk Havalimanı’nın ihalesini aldı. TAV markasının kurulması, Akın’ın havacılık sektöründeki faaliyetlerinin önemli aşamalarından biri olarak yer aldı. Akfen Holding’in resmi bilgilerinde de TAV’ın 1997 yılında kurulduğu ve Akın’ın 2017 yılına kadar TAV Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğü belirtiliyor.

Hamdi Akın halen Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

HAMDİ AKIN NE İŞ YAPIYOR?

Hamdi Akın, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatını sürdürüyor. Akfen, altyapı ve üstyapı inşaatı, deniz limanı işletmeciliği, deniz ulaşımı, su dağıtım ve atık su hizmetleri, enerji ve gayrimenkul gibi alanlarda faaliyet gösteren şirket ve iştirakleri bünyesinde barındırıyor.

Akın’ın iş hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri 1976 yılında Akfen’i kurması oldu. Üniversite yıllarında su ve yakıt deposu üretimiyle başlayan iş hayatı, daha sonra inşaat malzemeleri ticareti ve altyapı projeleriyle devam etti.

1997 yılında Tepe Grubu ile birlikte TAV’ı kuran Hamdi Akın, havalimanı alanında da faaliyet gösterdi. İstanbul Atatürk Havalimanı’nın ihalesinin alınması, bu süreçte öne çıkan gelişmelerden biri oldu.

Akfen Holding’in resmi yönetim kurulu bilgilerinde Hamdi Akın’ın Akfen Holding’in yanı sıra Akfen Yenilenebilir Enerji ve Akfen GYO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de sürdürdüğü belirtiliyor.

HAMDİ AKIN SERVETİ NE KADAR?

Hamdi Akın’ın serveti, Forbes tarafından yayımlanan milyarderler listelerinde yer alan bilgilerle gündeme geliyor. Verilen bilgilere göre Hamdi Akın, Forbes Dergisi’nin 2025 yılında açıkladığı “Forbes’in Türkiye Milyarderler Listesi”nde 1,7 milyar dolarlık servetiyle 17. sırada yer aldı.

HAMDİ AKIN KAÇ YAŞINDA?

Hamdi Akın, 17 Ağustos 1954 doğumlu. İstanbul’da dünyaya gelen Akın, 2026 yılı itibarıyla 72 yaşında.

HAMDİ AKIN NERELİ?

Hamdi Akın, İstanbul doğumludur. 17 Ağustos 1954 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Akın, lise eğitimini Ankara’da Mustafa Kemal Lisesi’nde tamamladı. Üniversite eğitimini ise Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde gerçekleştirdi. Akfen Holding’in resmi biyografisinde de Hamdi Akın’ın 1954 yılında İstanbul’da doğduğu bilgisi yer alıyor.

Hamdi Akın’ın doğum yeri İstanbul olarak belirtilirken, eğitim hayatının önemli bölümü Ankara’da geçti. Üniversite yıllarında iş hayatına adım atan Akın, su ve yakıt deposu üretimiyle başlayan ticari faaliyetlerini daha sonra inşaat malzemeleri ticaretiyle sürdürdü.

Akfen’in kuruluşunun ardından altyapı projelerine yönelen Hamdi Akın, 1997 yılında Tepe Grubu ile birlikte TAV’ı kurarak havalimanı işletmeciliği alanında da faaliyet gösterdi.

Akfen Holding’in resmi yönetim kurulu sayfasında Hamdi Akın’ın halen Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı olduğu belirtiliyor.