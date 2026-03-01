Hamaney'in yerine kim geçti, İran'ın yeni dini lideri kim oldu? İran'ın yeni dini lideri belli oldu mu?

İran'da siyasi ve dini otoritenin zirvesinde önemli bir değişim yaşandı. Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından, ülkenin gözleri yeni dini lidere çevrildi. Hamaney'in yerine kim geçti, İran'ın yeni dini lideri kim ve bu atama geçici mi yoksa kalıcı mı? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HAMANEY'İN YERİNE KİM GEÇTİ?

ABD ve İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ardından Ali Rıza Arafi, geçici olarak liderlik konseyine seçildi.

İRAN'IN YENİ DİNİ LİDERİ KİM OLDU?

Şu anda İran'ın dini liderliği için geçici olarak Ali Rıza Arafi atanmış durumda. Arafi, Anayasa Koruma Konseyi üyesi olarak bu görevi yürütüyor.

İRAN'IN YENİ DİNİ LİDERİ BELLİ OLDU MU?

Kesin ve kalıcı atama henüz yapılmadı. Ancak geçici liderlik görevi Ali Rıza Arafi'ye verilmiş durumda ve İran'da dini otoritenin devamı bu atama ile sağlanıyor.