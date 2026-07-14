Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında ortaya atılan yurt dışına kaçma iddiaları, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarıyla yeniden gündemin ilk sıralarına taşındı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Gürlek, soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğünü, MASAK raporlarının incelendiğini ve sürecin devam ettiğini belirtti. Peki, Haluk Levent yurt dışına mı kaçacaktı? Haluk Levent TIR dorsesinde mi kaçacaktı? Detaylar...

HALUK LEVENT YURT DIŞINA MI KAÇACAKTI?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın halen devam ettiğini söyledi.

Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada mali incelemelerin sürdüğünü belirterek, MASAK tarafından hazırlanan raporların değerlendirildiğini ifade etti. Bakan, soruşturmanın kapsamının genişleyebileceğine de dikkat çekti.

Açıklamasında Haluk Levent hakkında daha önce verilmiş bir yurt dışı çıkış yasağı bulunduğunu belirten Gürlek, şu bilgileri paylaştı:

Soruşturma kapsamında yurt dışı çıkış yasağı uygulanıyordu.

Kaçma girişiminde bulunduğu değerlendirildi.

Bu gelişmenin ardından pazar günü gözaltına alındı.

Bakan Gürlek'in açıklamaları, soruşturma dosyasına ilişkin resmi makamlar tarafından yapılan değerlendirmeler arasında yer alıyor. Bunun dışında soruşturmanın ayrıntıları hakkında resmi makamlarca paylaşılmış yeni bir bilgi bulunmuyor.

HALUK LEVENT TIR DORSESİNDE Mİ KAÇACAKTI?

Soruşturmaya ilişkin dikkat çeken bir diğer gelişme ise kamuoyuna yansıyan görüntüler oldu.

A Haber'de yer alan habere göre, Haluk Levent'in yurt dışına çıkış yapmak amacıyla havalimanına gittiği, burada hakkında bulunan yurt dışı çıkış yasağını öğrendiği öne sürüldü.

Aynı haberde yer alan bilgilere göre;

Havalimanında yurt dışına çıkış yasağını öğrendiği,

Ardından telefonlarını kapatarak izini kaybettirmeye çalıştığı iddia edildi.

Daha sonra Çekmeköy'de bulunan bir TIR garajında bazı görüşmeler gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Haberde ayrıca, söz konusu gelişmelere ilişkin görüntülerin ilk kez yayınlandığı ifade edildi.

Ancak, Haluk Levent'in TIR dorsesinde yurt dışına çıkmaya çalıştığına ilişkin resmi makamlar tarafından doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarında da TIR dorsesiyle kaçış girişimine ilişkin herhangi bir ifade yer almadı.

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ederken, Adalet Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre MASAK raporlarının incelenmesi sürüyor ve soruşturmanın seyri doğrultusunda yeni gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor. Soruşturma süreciyle ilgili resmi makamlar tarafından yapılacak yeni açıklamalar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.