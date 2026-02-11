Haluk Levent Sedat Peker'e ne dedi?

Ünlü sanatçı Haluk Levent'in Sedat Peker hakkında yaptığı açıklama gündeme damga vurdu. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan sözlerin ardından Haluk Levent'in Sedat Peker'e ne söylediği ve açıklamanın detayları araştırılmaya başlandı.

HALUK LEVENT SEDAT PEKER'E NE DEDİ?

Türkiye'de yapılan bir ankette, siyasi aktörler ve resmi kurumlar dışında en güvenilir isim olarak Sedat Peker'in öne çıkması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Konuya ilişkin değerlendirme yapan sanatçı ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"YARDIMLAR BİZDEN ÖNCE GİTMİŞ OLUYORDU"

Haluk Levent, AHBAP Derneği'ni kurduğu ilk dönemlere dair yaşadığı bir durumu anlatarak, yardım faaliyetlerinde beklenmedik bir tabloyla karşılaştığını söyledi. Levent, yardım ulaştırmak için gittikleri bazı bölgelerde ihtiyaçların daha önceden karşılandığını fark ettiklerini ifade etti.

"BANA BAK SEDAT PEKER" DİYEREK ANLATTI

Konuşmasında doğrudan Sedat Peker'e hitap eden Haluk Levent, şu ifadeleri kullandı:

"AHBAP'ı ilk kurduğumda, yardım yapmak için gitmek istediğimiz yerlerin neredeyse yarısında ihtiyaçlar önceden giderilmiş oluyordu. Biz 500 yardım yaptıysak, en az o kadar da başkaları yapmıştı ama bunu kimse bilmiyordu."

"SONRADAN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Levent, söz konusu yardımların kim tarafından yapıldığını sonradan öğrendiğini belirterek, bu desteğin arkasındaki ismin Sedat Peker olduğunu ifade etti. Yapılan yardımların kamuoyuna duyurulmadan gerçekleştirildiğini vurgulayan Levent'in açıklamaları, anket sonuçlarıyla birlikte yeniden gündeme geldi.