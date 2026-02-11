Haberler

Haluk Levent Sedat Peker'e ne dedi?

Haluk Levent Sedat Peker'e ne dedi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü sanatçı ve Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'in Sedat Peker'e yönelik sözleri gündeme bomba gibi düştü. Kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşılan açıklamanın ardından "Haluk Levent Sedat Peker'e ne dedi?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasına girdi.

Ünlü sanatçı Haluk Levent'in Sedat Peker hakkında yaptığı açıklama gündeme damga vurdu. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan sözlerin ardından Haluk Levent'in Sedat Peker'e ne söylediği ve açıklamanın detayları araştırılmaya başlandı.

HALUK LEVENT SEDAT PEKER'E NE DEDİ?

Türkiye'de yapılan bir ankette, siyasi aktörler ve resmi kurumlar dışında en güvenilir isim olarak Sedat Peker'in öne çıkması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Konuya ilişkin değerlendirme yapan sanatçı ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"YARDIMLAR BİZDEN ÖNCE GİTMİŞ OLUYORDU"

Haluk Levent, AHBAP Derneği'ni kurduğu ilk dönemlere dair yaşadığı bir durumu anlatarak, yardım faaliyetlerinde beklenmedik bir tabloyla karşılaştığını söyledi. Levent, yardım ulaştırmak için gittikleri bazı bölgelerde ihtiyaçların daha önceden karşılandığını fark ettiklerini ifade etti.

"BANA BAK SEDAT PEKER" DİYEREK ANLATTI

Konuşmasında doğrudan Sedat Peker'e hitap eden Haluk Levent, şu ifadeleri kullandı:

"AHBAP'ı ilk kurduğumda, yardım yapmak için gitmek istediğimiz yerlerin neredeyse yarısında ihtiyaçlar önceden giderilmiş oluyordu. Biz 500 yardım yaptıysak, en az o kadar da başkaları yapmıştı ama bunu kimse bilmiyordu."

"SONRADAN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Levent, söz konusu yardımların kim tarafından yapıldığını sonradan öğrendiğini belirterek, bu desteğin arkasındaki ismin Sedat Peker olduğunu ifade etti. Yapılan yardımların kamuoyuna duyurulmadan gerçekleştirildiğini vurgulayan Levent'in açıklamaları, anket sonuçlarıyla birlikte yeniden gündeme geldi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti

TBMM tarihine geçecek görüntü
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları

CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı

Adını tarihe altın harflerle yazdırdıktan sonra kendini tutamadı
TFF'den Fenerbahçe'nin Asensio talebine ret

TFF'den Asensio'ya izin yok
'Anam anam benim evim' diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı

"Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'ın burnu kanadı

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'a sert darbe
ABD'de uçuşlar 10 günlüğüne durduruldu: 11 Eylül'den beri görülmemiş durum

11 Eylül'den bu yana görülmemiş durum! Tüm uçuşlar 10 gün yasaklandı