Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geleceğini bankacılık sektöründe şekillendirmek isteyen adaylar için kritik eşik olan değerlendirme süreci devam ederken, "Halkbank personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı?" sorgusu dijital ortamlarda hız kazandı. Geçtiğimiz yıllardaki sınav takvimleri baz alındığında, Halkbank'ın sonuçları genellikle sınav tarihinden itibaren 2 ile 4 hafta içerisinde erişime açtığı biliniyor. Yazılı sınavdan geçer not alan adayların mülakat aşamasına davet edileceği bu süreçte, sonuç ekranına dair tüm detaylar ve sorgulama yöntemleri haberimizde...

HALKBANK PERSONEL ALIMI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Halkbank personel alımı yazılı sınav sonuçları henüz resmi olarak ilan edilmedi. Değerlendirme sürecinin titizlikle sürdüğü belirtilirken, sonuçların önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor. Sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren adaylar, puanlarını bankanın resmi kanalları üzerinden sorgulayabilecekler. Resmi makamlardan bir açıklama geldiğinde tüm detaylar anlık olarak paylaşılacaktır.

GÜNCEL DUYURULAR İÇİN RESMİ ADRESLERE DİKKAT!

Sınav sonuçlarına ilişkin herhangi bir bilgi kirliliği yaşamamak adına adayların, Halkbank’ın resmi internet sitesindeki "Haberler ve Duyurular" sayfasını düzenli olarak kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. Mağduriyet yaşanmaması adına, bankanın resmi web adresi dışındaki hiçbir kaynağa ve doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesi tavsiye ediliyor.

HALKBANK 2026 PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

Bankanın yayımladığı ilana göre, adaylarda aranan temel kriterler şu şekilde sıralanıyor:

• Vatandaşlık: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

• Adli Sicil: Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak ve bankacılık mevzuatına aykırı suçlardan hüküm giymemiş olmak.

• Yasal Engel: Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmış kişiler arasında bulunmamak.

• Arşiv Araştırması: Devlet sırlarını açığa vurma, kara para aklama, dolandırıcılık veya bilişim suçları gibi yüz kızartıcı suçlardan kaydı bulunmamak.

YAŞ VE MEZUNİYET KRİTERLERİ NELERDİR?

Halkbank, pozisyonlara göre farklı yaş ve eğitim şartları belirlemiştir:

• Yaş Sınırı:

? Müfettiş ve İç Kontrolör Yardımcılığı: Lisans mezunları için 01.01.1998; Yüksek Lisans/Doktora mezunları için 01.01.1996 sonrası doğumlu olmak.

? Uzman Yardımcılığı: 01.01.1996 ve sonrası doğumlu olmak.

• Eğitim Şartı: Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Haziran 2026 itibarıyla mezun olabileceğini belgelemek.

• Denklik: Farklı mühendislik dallarından mezun olanlar için İşletme veya Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesine sahip olma şartı aranmaktadır. Ayrıca yurt dışı mezunları için YÖK denklik belgesi zorunludur.