Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Vefat haberinin ardından "Halil İbrahim Bildirici neden öldü?", "Halil İbrahim Bildirici kimdir?" ve "Cenazesi ne zaman?" soruları gündeme geldi. İşte Halil İbrahim Bildirici'nin hayatı ve vefatına dair bilinenler.

HALİL İBRAHİM BİLDİRİCİ HAYATINI KAYBETTİ

İŞMONT'un kurucusu Halil İbrahim Bildirici, 11 Kasım 2026 tarihinde 90 yaşında hayatını kaybetti. Akyazı ve Kuzuluk'taki yatırımları, sağladığı istihdam ve eğitime verdiği destekle tanınan Bildirici'nin vefatı; ailesi, sevenleri ve iş dünyasını yasa boğdu.

HALİL İBRAHİM BİLDİRİCİ NEDEN ÖLDÜ?

Halil İbrahim Bildirici'nin bir süredir İstanbul'da hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Bildirici, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ancak ölüm nedenine ve rahatsızlığının ne olduğuna ilişkin aile tarafından kamuoyuyla paylaşılan bir bilgi bulunmuyor.

HALİL İBRAHİM BİLDİRİCİ KİMDİR?

Halil İbrahim Bildirici, 1936 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya geldi. Terzilik mesleğini öğrenmek amacıyla 1951 yılında İstanbul'a giden Bildirici, uzun yıllar tekstil sektöründe çalıştı. 16 Haziran 1983'te oğlu Mehmet Fehmi Bildirici ile birlikte İstanbul Şişli'de İŞMONT İş Elbiseleri Limited Şirketi'ni kurdu. İş kıyafetleri üretiminde faaliyet gösteren şirket, zamanla sektörün tanınan markalarından biri haline geldi.

HALİL İBRAHİM BİLDİRİCİ KAÇ YAŞINDAYDI?

1936 doğumlu olan Halil İbrahim Bildirici, 90 yaşında hayatını kaybetti.

HALİL İBRAHİM BİLDİRİCİ NERELİ?

Halil İbrahim Bildirici, Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğdu. İş hayatının büyük bölümünü İstanbul'da geçiren Bildirici, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde de önemli yatırımlar gerçekleştirdi.

İŞMONT KİMİN, NE İŞ YAPIYOR?

İŞMONT, Halil İbrahim Bildirici ve oğlu Mehmet Fehmi Bildirici tarafından 1983 yılında kurulan bir iş kıyafetleri üretim şirketi. Şirketin Sakarya'nın Akyazı ilçesinde de fabrikası bulunuyor. İŞMONT, Akyazı ve Kuzuluk bölgesinde sağladığı istihdamla çok sayıda ailenin geçimine katkıda bulundu.

HALİL İBRAHİM BİLDİRİCİ'NİN EĞİTİME KATKILARI

Halil İbrahim Bildirici, özellikle eğitim alanındaki yatırımlarıyla tanınıyordu. Akyazı'ya bağlı Kuzuluk'ta yaptırdığı 12 derslikli İŞMONT İbrahim Halil Bildirici Tekstil Endüstri Meslek Lisesi, 2006-2007 eğitim öğretim yılında kapılarını açtı. Ailesiyle birlikte yaptırdığı 33 derslikli İŞMONT Halil Meziyet Bildirici İlkokulu ve Ortaokulu ise 2014 yılında tamamlandı. Bildirici, okullardan mezun olan öğrencilere iş imkanı sunarak gençlerin çalışma hayatına atılmasına da destek oldu. Hayırseverliğiyle ilçe halkının gönlünde yer edinen Bildirici, Akyazı'da "Halil İbrahim amca" olarak anılıyordu.

HALİL İBRAHİM BİLDİRİCİ EVLİ MİYDİ?

Halil İbrahim Bildirici, 1958 yılında Meziyet Erenler ile evlendi. Bildirici'nin oğlu Mehmet Fehmi Bildirici, İŞMONT'un kurucu ortakları arasında yer alıyor.

HALİL İBRAHİM BİLDİRİCİ'NİN CENAZESİ NE ZAMAN?

Halil İbrahim Bildirici'nin cenazesi, 12 Kasım 2026 Perşembe günü İstanbul'da toprağa verilecek. Bildirici için Küçük Çamlıca Subaşı Ali Ömer Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Cenaze namazının ardından Bildirici, aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.