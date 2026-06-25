Halil Ergün ne dedi, Halil Ergün Atatürkçülere ne dedi?

Usta oyuncu Halil Ergün’ün Atatürkçülere yönelik söylediği iddia edilen ifadeler kamuoyunda tartışma yarattı. Halil Ergün’ün ne dediği ve açıklamalarının içeriği merak edilirken, konu sosyal medyada da yoğun şekilde gündem oldu.

HALİL ERGÜN’ÜN AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU

Usta oyuncu Halil Ergün’ün katıldığı bir YouTube programında Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürkçülük üzerine yaptığı değerlendirmeler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ergün’ün özellikle Atatürkçülük kavramına yönelik sözleri tartışma konusu oldu.

HALİL ERGÜN KENDİNİ CUMHURİYETÇİ OLARAK TANIMLADI

Programda konuşan Halil Ergün, kendisini “Cumhuriyetçi” olarak tanımladığını belirterek Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyeti kuran kadrolara duyduğu saygıyı dile getirdi. Ergün, Cumhuriyet’in kuruluş sürecini önemseyen bir bakış açısına sahip olduğunu ifade etti.

ATATÜRKÇÜLÜK KAVRAMINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Ergün, Atatürkçülük kavramının farklı şekillerde kullanıldığını savunarak bu kavrama eleştirilerde bulundu. “Atatürkçülük” ifadesinin bazı kesimler tarafından farklı amaçlarla değerlendirildiğini öne sürdü.

“HER HALTI ATATÜRKÇÜLER YİYOR” SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Programda en çok dikkat çeken bölüm ise Halil Ergün’ün kullandığı ifadeler oldu. Ergün, konuşması sırasında “Türkiye’de her haltı Atatürkçüler yiyor” sözleriyle sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Bu açıklama kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER BÖLÜNDÜ

Halil Ergün’ün açıklamaları sonrası sosyal medyada farklı görüşler ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar oyuncunun sözlerine destek verirken, bazıları ise ifadeleri sert bir dille eleştirdi. Tartışma kısa sürede geniş kitlelere yayıldı.