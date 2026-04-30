Yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği “Halef: Köklerin Çağrısı”, bu akşam ekranlara geliyor. Most Production tarafından hazırlanan dizi, hem güçlü senaryosu hem de yıldız oyuncu kadrosuyla sezonun en çok beklenen yapımları arasında gösteriliyor. İzleyiciler ise Halef 29. bölüm tek parça full HD nereden izlenir merak ediyor.

HALEF OYUNCULARI

Deniz Çelebi Dikilitaş’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu ise Ercan Uğur’un yazdığı Halef: Köklerin Çağrısı dizisi geniş bir oyuncu kadrosuna sahip. Başrollerde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz yer alıyor. Kadroda ayrıca Onur Bilge, Sezin Bozacı, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ümit Çırak, Benian Dönmez, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, Ozan Çelik, İnci Sefa Cingöz, Ceyda Ceren Edis, Eren Demircan, Birgül Ulusoy, Gökçe Şen, Serhat Kurtay, Veda Yurtsever ve Hakan Salınmış gibi deneyimli ve genç isimler bulunuyor.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI UYARLAMA MI?

Dizinin senaryosu tamamen özgün bir hikâyeye dayanıyor. Herhangi bir yapımdan uyarlanmayan Halef: Köklerin Çağrısı, seyirciyi köklere dönüş, geçmişle hesaplaşma ve kaderle yüzleşme üzerine duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

HALEF 29. BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLENEBİLİR Mİ?

Halef dizisinin tüm bölümleri NOW platformu üzerinden tek parça ve yüksek görüntü kalitesinde izlenebiliyor. Yayın günlerinde platform üzerinden yeni bölümlere ulaşmak mümkün.

HALEF DİZİSİ KONUSU

Hikâye, İstanbul’da başarılı bir cerrah olarak yaşamını sürdüren Serhat’ın, uzun yıllar sonra doğup büyüdüğü Urfa’ya dönüşüyle başlıyor. Serhat, burada hem ailesinin gizli kalmış sırları hem de geçmişinin gölgeleriyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Urfa’da kan davaları, gelenekler ve karmaşık ilişkiler arasında sıkışan Serhat; bir tarafta İstanbul’daki eşi Melek, diğer tarafta Urfa’daki dini nikâhlı eşi Yıldız arasında kalıyor. Dizi; modern hayatla geleneksel değerlerin çatışmasını, aile bağları ile bireysel özgürlük arasındaki mücadeleyi güçlü bir dramatik anlatımla ekrana taşıyor.

HALEF YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aşır’ın vurulmasının ardından hastaneye yetiştirilir; ancak o sırada hastanede cerrah yoktur. Aşır’ı hayatta tutmak için Serhat Ağa yeniden ameliyat masasına dönmek zorunda kalır.

Ziyan’ın hapiste olması ve Aşır’ın vurulmasıyla Kordağlılarcephesindeki otorite boşluğu iyice belirginleşir. Bu otorite boşluğunda, Ziyan’ın belirlediği yeni isim tam bir şok etkisi yaratır. Ziyan, verdiği bu kararla kendi hayatını tehlikeye atar.

Diğer yandan Serhat, Aşır’ı vuranın peşine düşerken bu konuda fevri hareket eden Yıldız ile karşı karşıya gelir. Yıldız’ın bu beklenmedik hareketi Melek’in elini güçlendirir.

Tüm bunlar yaşanırken Akif ile Nida’nın ilişkisi de artık gün yüzüne çıkmaya başlar. Bu ilişkinin açığa çıkmasına neden olan Hicran ise başına gelecek felaketten habersizdir.