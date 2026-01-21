Haldun Dormen kimdir? Haldun Dormen kaç yaşında, nereli?

Haldun Dormen hakkında merak edilenler gündemde. Türk tiyatrosunun usta ismi Dormen'in hayatı, kariyer adımları ve sahne arkasındaki bilinmeyen yönleri birçok kişi tarafından araştırılıyor. Haldun Dormen kim? Kaç yaşında ve nereli? Sanat dünyasına katkılarıyla hafızalara kazınan bu isimle ilgili detaylar, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HALDUN DORMEN KİMDİR?

Haldun Dormen, Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen oyuncu, yönetmen, yapımcı ve yazardır. Ortaokulu Galatasaray Lisesi'nde, lise eğitimini ise Robert Kolej'de tamamlamış, tiyatro eğitimini ABD'de Yale Üniversitesi'nde yüksek lisans derecesiyle bitirmiştir. Amerika'da Pasadena Playhouse'da dört oyunda sahne alarak oyunculuk ve yönetmenlik deneyimi kazanmıştır. Türkiye'ye döndükten sonra Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'de tiyatroya adım atan Dormen, 1955 yılında kendi tiyatrosu olan Dormen Tiyatrosu'nu kurmuştur. Türk tiyatrosuna kazandırdığı müzikaller ve oyunlar, yıllar boyunca hem seyirciler hem de sanat dünyası tarafından büyük takdir görmüştür.

HALDUN DORMEN KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Haldun Dormen, 21 Ocak 2026 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Metinde doğum tarihi verilmediği için kesin yaşı belirtilmemekle birlikte, uzun yıllar süren aktif tiyatro ve sanat kariyeriyle usta bir isim olarak yaşamını tamamlamıştır.

HALDUN DORMEN NERELİ?

Haldun Dormen'in doğum yeri metinde belirtilmemiştir. Ancak kariyer ve eğitim geçmişi itibarıyla İstanbul'da eğitim aldığı ve Türk tiyatrosuna önemli katkılar sağladığı bilinmektedir.

HALDUN DORMEN'İN KARİYERİ

Haldun Dormen'in kariyeri tiyatro, müzikal, sinema, televizyon ve yazarlık alanlarını kapsamaktadır:

Tiyatro: 1955'te Dormen Tiyatrosu'nu kurmuş, 1957-1972 yılları arasında en parlak dönemini yaşamış ve Türkiye'de ilk batılı müzikal olan Sokak Kızı İrmayı sahnelemiştir. Bit Yeniği, Şahane Züğürtler, Yaygara 70, Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri ve Lüküs Hayat gibi önemli yapıtları sahneye koymuştur.

Sinema: Bozuk Düzen ve Güzel Bir Gün İçin adlı filmleri yönetmiş, bu filmler 1966 ve 1967 Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller kazanmıştır.

Televizyon: 2001-2002'de Dadı dizisindeki Uşak Pertev rolüyle geniş kitlelerce tanınmış; Hüdaverdi-Pırtık (1972), Yeşil Işık (2002), Unutulmayanlar (2006), Hicran Sokağı (2007) gibi yapımlarda rol almıştır.

Yazarlık: Dördü otobiyografik olmak üzere beş kitap (Sürç-ü Lisan Ettikse, Antrakt, İkinci Perde, Nerede Kalmıştık, Kantocu) ve on iki oyun kaleme almıştır.

Ödüller ve Onurlar: İki yüz ellinin üzerinde ödül almış, 1998'de Devlet Sanatçısı unvanını kazanmış, Hacettepe Üniversitesi'nden fahri doktora ile ödüllendirilmiştir. 1997'de Afife Tiyatro Ödülleri'nin fikir babası olmuş ve sanat danışmanlığını üstlenmiştir.

Günümüzdeki Faaliyetleri: 2009'da Kibarlık Budalası oyununda oyunculuğa dönmüş ve oyun on yılda 600'den fazla kez sahnelenmiştir. Hâlen İzmir Sahne Tozu Tiyatrosu'nda sanat danışmanlığı yapmaktaydı ve kendi adını taşıyan salonda oyunlar sahneye koyuyordu.