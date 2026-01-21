Haldun Dormen ateist mi, Müslüman mı?

Tiyatro ve sanat dünyasının duayen isimlerinden Haldun Dormen hakkında en çok araştırılan sorulardan biri inanç konusu oldu. Haldun Dormen ateist mi yoksa Müslüman mı sorusu, sanatçının geçmiş açıklamaları ve yaşam tarzı üzerinden tartışılırken, konuya dair net bir bilgi olup olmadığı da okuyucular tarafından araştırılıyor.

HALDUN DORMEN ATEİST Mİ?

Haldun Dormen bir röportajında şu ifadeleri kullandı: "Babam ateistti bayram gelince annemle yurt dışına tatile giderlerdi. Şimdi herkes tatile gidiyor."

Haldun Dormen'in kendi dini inancı hakkında açıklaması bulunmuyor.

HALDUN DORMEN KİMDİR?

Haldun Dormen, Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden biridir. Yönetmen, oyuncu, yazar ve eğitmen kimliğiyle özellikle modern Türk tiyatrosunun gelişmesinde büyük rol oynamıştır. 5 Nisan 1928'de Mardin'de doğmuştur. Eğitimine Robert Kolej'de başlamış, ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde Yale Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde rejisörlük eğitimi almıştır.

1955 yılında Dormen Tiyatrosu'nu kurarak Türkiye'de çağdaş ve Batı tarzı tiyatronun yerleşmesine öncülük etmiştir. Müzikal, komedi ve modern tiyatro anlayışını Türk seyircisiyle buluşturmuş, sahne disiplini ve yenilikçi rejisiyle tanınmıştır. Dormen Tiyatrosu, birçok ünlü oyuncunun yetişmesine katkı sağlamış ve Türk tiyatrosu için bir okul niteliği taşımıştır.

Haldun Dormen yalnızca tiyatro sahnesinde değil, televizyon ve sinema alanlarında da çalışmalar yapmıştır. Uzun yıllar eğitmenlik yaparak genç tiyatrocuların yetişmesine destek olmuştur. Türk tiyatrosuna yaptığı katkılar nedeniyle 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanı almış, yaşamı boyunca çok sayıda onur ve başarı ödülüne layık görülmüştür. Haldun Dormen, Türk tiyatrosunun çağdaşlaşmasında öncü kabul edilen önemli bir sanatçıdır.