Hakkı Bulut öldü mü, yaşıyor mu? SON DAKİKA! Hakkı Bulut'un sağlık durumu nasıl?

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Türk arabesk müziğinin usta isimlerinden Hakkı Bulut, İstanbul Beylikdüzü'nde sahne aldığı sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sanatçının sedyeyle mekandan çıkarıldığı görüntülerin gündeme gelmesi üzerine “ Hakkı Bulut öldü mü?”, “ Hakkı Bulut yaşıyor mu?” ve “ Hakkı Bulut'un sağlık durumu nasıl?” soruları araştırılmaya başlandı.

HAKKI BULUT ÖLDÜ MÜ?

Hakkı Bulut'un hayatını kaybettiğine ilişkin güncel ve güvenilir kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Aksine, 24 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan haberlerde sanatçının hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildiği aktarıldı. Bulut'un kendisi de hastane çıkışında sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Sahne sırasında rahatsızlanmasının ardından çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılması, Hakkı Bulut öldü mü sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. Ancak mevcut bilgilere göre sanatçı hayatta ve sağlık durumuyla ilgili olumlu açıklamalar yapıldı.

HAKKI BULUT YAŞIYOR MU?

23 Ekim gecesi İstanbul Beylikdüzü'nde sahne aldığı sırada rahatsızlanan sanatçı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından taburcu edilen Bulut, hastane çıkışında açıklama yaptı.

HAKKI BULUT'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hakkı Bulut'un sahnede yaşadığı rahatsızlığın tansiyonunun yükselmesinden kaynaklandığı belirtildi. Sanatçının menajeri İrfan Gün, Bulut'un sağlık durumunun iyi olduğunu ve endişe edilecek bir durum bulunmadığını açıkladı.

Hastanede bir gece müşahede altında tutulan Bulut, tedavisinin ardından taburcu edildi. Hastane çıkışında da yaşadığı rahatsızlığın tansiyon kaynaklı olduğunu belirten sanatçı, kısa süre sonra spor yapacağını söyledi.

HAKKI BULUT KİMDİR?

Hakkı Bulut, Türk arabesk müziğinin tanınan sanatçılarından, söz yazarı ve bestecilerinden biridir. 3 Şubat 1945 tarihinde Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Aktarla köyünde doğdu. Çocukluk yıllarının ardından Adana'ya yerleşen Bulut, eğitim hayatının yanı sıra müzikle de ilgilendi.

Müzik kariyerine “Leylam” adlı plağıyla başlayan Hakkı Bulut, 1969 yılında yayımladığı “İkimiz Bir Fidanız” şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Kariyeri boyunca çok sayıda albüm ve esere imza atan sanatçı, sinema filmlerinde de rol aldı.

Hakkı Bulut'un 23 Ekim 2026'da sahnede yaşadığı rahatsızlık sonrası sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği bildirildi.