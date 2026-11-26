Hakkı Bulut nereli, kökeni neArabesk müziğin tanınan isimlerinden Hakkı Bulut, şarkıları ve uzun yıllara yayılan müzik kariyerinin yanı sıra memleketi ve ailesinin kökeniyle de merak ediliyor. Tunceli doğumlu sanatçının hangi ilçeden olduğu, kökeni ve Alevi olup olmadığı araştırılıyor.

HAKKI BULUT NERELİ?

Hakkı Bulut, 3 Şubat 1945 tarihinde Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Aktarla köyünde dünyaya geldi. İlkokul eğitimini doğduğu köyde tamamlayan sanatçı, ortaokul eğitimi için Tunceli ve Mazgirt'te bulundu. Daha sonra ailesiyle birlikte Adana'ya göç etti ve eğitim hayatına burada devam etti.

Bu bilgilere göre Hakkı Bulut, Tuncelilidir. Sanatçının doğum yeri ve memleketi olarak Tunceli'nin Mazgirt ilçesi öne çıkıyor.

HAKKI BULUT'UN KÖKENİ NE?

Hakkı Bulut'un aile kökeniyle ilgili biyografi kaynaklarında farklı ifadeler yer alıyor. Ancak sanatçının etnik kökenine ilişkin kendi ağzından yapılmış, doğrulanabilir bir açıklamaya ulaşılamıyor. Bu nedenle yalnızca doğum yeri ve ailesinin geçmişine ilişkin sınırlı bilgilerden hareketle kesin bir köken tanımlaması yapmak doğru değil.

HAKKI BULUT ALEVİ Mİ, MEZHEBİ NEDİR?

Hakkı Bulut'un Alevi olup olmadığına ilişkin kamuya açık, doğrulanabilir bir kişisel açıklama bulunmuyor. Bazı biyografi kaynaklarında sanatçının doğduğu Aktarla köyünün Alevi nüfus yapısına sahip olduğu belirtiliyor. Ancak bir kişinin mezhebi, doğduğu yer veya yaşadığı çevre üzerinden kesin olarak belirlenemez.

Bu nedenle Hakkı Bulut'un mezhebine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmadığı için Alevi olduğu ya da farklı bir mezhebe mensup olduğu yönünde kesin bir ifade kullanılamaz.

HAKKI BULUT KİMDİR?

Hakkı Bulut, arabesk müzik sanatçısı, şarkı yazarı ve bestecidir. Müzikle küçük yaşlarda tanışan sanatçı, babasının saz çalmasından etkilendi. 1967 yılında ilk plak çalışması olan “Leylam”ı yayımladı. 1969 yılında Adana'da düzenlenen Altın Ses yarışmasında birincilik elde etti. “İkimiz Bir Fidanız” adlı eseriyle geniş kitleler tarafından tanındı.