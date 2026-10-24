Hakkı Bulut evli mi, çocuğu var mı, Hakkı Bulut aslen nereli?

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Hakkı Bulut, 1964’ten bu yana eşi Saadet Bulut ile evli. Altmış yılı aşkın evliliklerinden beş çocukları bulunan çift, İstanbul’un Bahçelievler ilçesindeki bir apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor. Usta sanatçı aslen Tunceli’nin Mazgirt ilçesinden. İşte Hakkı Bulut’un özel hayatına dair bilinenler.

HAKKI BULUT EVLİ Mİ?

Evet. Hakkı Bulut, 1964 yılında evlendiği eşi Saadet Bulut ile hayatını paylaşıyor. Çift, evliliklerinde 60 yılı geride bıraktı. Hakkı Bulut, eşiyle olan uzun soluklu evliliği nedeniyle zaman zaman sosyal medyada romantik paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

HAKKI BULUT’UN EŞİ KİM?

Hakkı Bulut’un eşi Saadet Bulut. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, yıllardır ailesiyle birlikte sade bir yaşam sürdürüyor. Saadet Bulut, sanatçının kariyeri boyunca hep yanında yer aldı.

HAKKI BULUT’UN ÇOCUKLARI VAR MI?

Evet. Hakkı Bulut ile eşi Saadet Bulut’un beş çocuğu bulunuyor. Çiftin dört kızı ve Özbey Bulut adında bir oğlu var. Sanatçının kızlarından biri, Bulut’un müzik çalışmalarında da kendisine destek oluyor.

HAKKI BULUT ASLEN NERELİ?

Hakkı Bulut, aslen Tunceli’li. Sanatçı, 3 Şubat 1945’te Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu doğduğu köyde okuyan Bulut, ortaokula Tunceli ve Mazgirt’te devam etti. Daha sonra ailesiyle birlikte Adana’ya göç eden sanatçı, ortaokulu Ceyhan’da tamamladı, ardından Adana Erkek Lisesi’nden mezun oldu ve dışarıdan Adana Öğretmen Okulu’nu bitirdi.

HAKKI BULUT NEREDE YAŞIYOR?

Hakkı Bulut, eşi ve çocuklarıyla birlikte İstanbul’un Bahçelievler ilçesindeki 3+1 bir dairede yaşıyor. Aynı apartmanda bir dairesi daha bulunan sanatçı, bu daireyi kızıyla birlikte çalışma ofisi olarak kullanıyor. Eski tarz mobilyalarla döşenmiş evi ve gösterişten uzak yaşamı, sosyal medyada sık sık övgüyle gündeme geliyor.

HAKKI BULUT HASTANEYE KALDIRILDI

Hakkı Bulut, İstanbul’da sahne aldığı bir restoranda şarkı söylediği sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sanatçı, sedyeyle ambulansa taşındı ve hastanede tedavisine başlandı. Usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.