Hakkari okullar tatil mi, 9 Mart Pazartesi Hakkari'de okul yok mu (HAKKARİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Güncelleme:
Hakkari'de etkisini artırması beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler "Hakkari okullar tatil mi, 9 Mart Pazartesi Hakkari'de okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Hakkari Valiliği'nin kar tatiline ilişkin yapacağı resmi açıklama merakla beklenirken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

9 Mart Pazartesi günü Hakkari genelinde yoğun kar yağışı ve tipi beklentisi nedeniyle gözler Hakkari Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Hakkari okullar tatil mi?" ve "Hakkari'de bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

HAKKARİ HAVA DURUMU

Hakkari'de soğuk ve karlı bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz 1°C, gece -5°C civarında olacak. Ara sıra karla karışık yağmur görülebilir. Rüzgar batıdan orta kuvvette esecek. Yüksek kesimlerde kar birikintilerine dikkat edin.

HAKKARİ OKULLAR TATİL Mİ?

9 Mart Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
500

