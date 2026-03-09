Hakkari okullar tatil mi, 9 Mart Pazartesi Hakkari'de okul yok mu (HAKKARİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

9 Mart Pazartesi günü Hakkari genelinde yoğun kar yağışı ve tipi beklentisi nedeniyle gözler Hakkari Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Hakkari okullar tatil mi?" ve "Hakkari'de bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

HAKKARİ HAVA DURUMU

Hakkari'de soğuk ve karlı bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz 1°C, gece -5°C civarında olacak. Ara sıra karla karışık yağmur görülebilir. Rüzgar batıdan orta kuvvette esecek. Yüksek kesimlerde kar birikintilerine dikkat edin.

HAKKARİ OKULLAR TATİL Mİ?

9 Mart Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.