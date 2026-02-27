Hakkari okullar tatil mi, 27 Şubat Cuma Hakkari'de okul yok mu (HAKKARİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

27 Şubat Cuma günü Hakkari genelinde yoğun kar yağışı ve tipi beklentisi nedeniyle gözler Hakkari Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Hakkari okullar tatil mi?" ve "Hakkari'de bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

HAKKARİ OKULLAR TATİL Mİ?



BASIN DUYURUSU

Hakkari Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde etkisini artırması beklenen yoğun kar yağışı, tipi, fırtına ve çığ riski nedeniyle 27 Ocak 2026 Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada;olumsuz hava koşullarının, özellikle yüksek ve eğimli bölgelerde ulaşımda ciddi aksamalar ile can ve mal güvenliği açısından risk oluşturabileceği belirtildi.

Bu kapsamda, Hakkâri il genelindeki tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri dâhil) 27 Ocak Cuma günü eğitime ara verildiği bildirildi. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ve engelli bireylerin ulaşımda karşılaşabileceği riskler göz önünde bulundurularak, RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verileceği ifade edildi.