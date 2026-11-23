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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Samsunspor karşılaşmasının ardından hakem Ali Şansalan tarafından kırmızı kartla cezalandırılması futbol gündeminin öne çıkan konuları arasına girdi. Maçın bitiş düdüğünün ardından yaşanan olayda Buruk'un orta hakemin elini sıkmadan yoluna devam etmesi, ikinci sarı kartın gerekçesi olarak gündeme geldi. Peki, hakemin elini sıkmamak kırmızı kart mı, Okan Buruk neden kırmızı kart gördü? Detaylar haberimizde.

OKAN BURUK NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın hakemi Ali Şansalan tarafından ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Buruk, maçın son bölümünde taç atışının kullanıldığı yerle ilgili hakeme itiraz ettiği sırada ilk sarı kartını gördüğünü açıkladı. Tecrübeli teknik direktör, maçın bitiş düdüğünün ardından ise dördüncü hakemin ve yardımcı hakemin elini sıktığını, orta hakem Ali Şansalan'ın yanından geçerken elini sıkmadığını belirtti.

Okan Buruk'un açıklamasına göre Şansalan, bu hareketin ardından kendisine ikinci sarı kartı gösterdi. Buruk, hakemle daha sonra yaptığı konuşmada kararın gerekçesini sorduğunu ve Ali Şansalan'ın kendisine "Elimi sıkmadın." yanıtını verdiğini aktardı.

HAKEMİN ELİNİ SIKMAMAK KIRMIZI KART MI?

Okan Buruk, hakemin elini sıkmaması nedeniyle ikinci sarı kart gördüğünü belirtirken böyle bir davranışın sarı kart gerektiren bir kural olmadığını savundu. Galatasaray Teknik Direktörü, hakemlere saygısızlık yapmadığını ve kararın yeniden değerlendirilmesini beklediğini ifade etti.

Buruk, açıklamasında orta hakemin elini sıkmadığı için bir teknik direktörün sarı kart görmesini öngören bir futbol kuralı bulunmadığını düşündüğünü söyledi. Dolayısıyla olayda kırmızı kart, doğrudan bir kırmızı kart uygulamasıyla değil, Buruk'a gösterilen ikinci sarı kartın ardından çıktı.

OKAN BURUK KIRMIZI KART SONRASI NE DEDİ?

Galatasaray Kulübünün YouTube kanalına konuşan Okan Buruk, karşılaşmanın ardından yaşananlara ilişkin kendi değerlendirmesini paylaştı. Buruk, önce dördüncü hakemin elini sıktığını, ardından yardımcı hakeme "Teşekkürler hocam." dediğini ve orta hakemin yanından geçerken elini sıkmadığını anlattı.

Kararın kendisi için sürpriz olduğunu belirten Buruk, hakemlere saygısızlık yapmadığını vurguladı. Kırmızı kart kararının geri alınmasını beklediğini dile getiren tecrübeli teknik adam, konuyla ilgili gerekli adımların atılmasını istedi.

OKAN BURUK BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE CEZALI MI?

Samsunspor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Okan Buruk'un Beşiktaş derbisinde takımının başında sahaya çıkıp çıkamayacağı da gündeme geldi. Kırmızı kart nedeniyle Buruk'un derbide cezalı duruma düştüğü bildirildi. Galatasaray yönetimi ise teknik direktörüne gösterilen kırmızı kart kararının kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuracağını açıkladı.