Türkiye’de iş dünyası ile spor yönetiminin kesiştiği noktada öne çıkan isimlerden biri olan Hakan Safi, son dönemde özellikle Fenerbahçe camiasındaki rolüyle gündemde yer almaktadır. Hem köklü bir aile şirketinin başında bulunması hem de kulüp içindeki uzun yıllara dayanan üyeliği, Safi’yi dikkatle takip edilen bir profil haline getirmiştir. Peki, Hakan Safi kimdir, ne iş yapıyor, serveti ne kadar? Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi nereli, babası kim? Detaylar...

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI HAKAN SAFİ KİMDİR?

Türk iş dünyasının son yıllarda öne çıkan isimlerinden biri olan Hakan Safi, aynı zamanda spor camiasında da dikkat çeken bir figürdür. 1973 yılında İstanbul’un Kasımpaşa semtinde dünyaya gelen Safi, kökleri Karadeniz’e uzanan bir aileden gelmektedir. Aslen Giresun’un Çamoluk ilçesine mensup olan Safi ailesi, 1960’lı yıllarda İstanbul’a göç ederek ticaret hayatına adım atmıştır.

Hakan Safi’nin hem iş dünyasında hem de spor kulübü yönetimlerinde aktif rol alması, onu Fenerbahçe camiası içinde önemli bir konuma taşımıştır. 1998 yılından bu yana Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi olan Safi, aynı zamanda Yüksek Divan Kurulu üyeliği görevini de sürdürmektedir. Kulüp içinde farklı dönemlerde çeşitli sorumluluklar üstlenmiş olması, onun yönetim deneyimini güçlendiren önemli bir unsur olarak öne çıkmaktadır.

Eğitim hayatı ve uluslararası deneyimleriyle dikkat çeken Safi, iş dünyasında olduğu kadar spor yönetimi alanında da güçlü bir profil çizmektedir.

HAKAN SAFİ NE İŞ YAPIYOR?

Hakan Safi, Türkiye merkezli büyük bir holding yapısının lideri olarak faaliyet göstermektedir. Safi Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Safi, 2005 yılından itibaren grubun tüm stratejik yönetimini üstlenmiştir. İş hayatına 1996 yılında aile şirketi Safi Gayrimenkul bünyesinde başlayan Safi, kısa sürede şirketin büyümesinde kilit rol oynamıştır.

Holdingin Faaliyet Alanları

Safi Holding, çok sektörlü yapısıyla Türkiye ekonomisinde önemli bir yer edinmiştir. Şirketin faaliyet gösterdiği başlıca alanlar şunlardır:

Katı yakıt (özellikle kömür ticareti)

Liman işletmeciliği (Derince Limanı / Safiport)

Gayrimenkul ve AVM yatırımları

Şeker üretimi (Çorum Şeker)

Çimento sektörü (Bilecik Çimento)

Deniz hizmetleri ve lojistik

Turizm ve yapı endüstrisi

Holdingin bu alanlarda gerçekleştirdiği yatırımlar, Safi’nin yönetim anlayışının çeşitlendirme ve büyüme odaklı olduğunu göstermektedir. Özellikle liman işletmeciliği ve enerji bağlantılı sektörlerdeki hamleler, şirketin stratejik konumunu güçlendirmiştir.

HAKAN SAFİ NERELİ?

Hakan Safi, İstanbul doğumlu olmasına rağmen köken olarak Karadenizlidir. Ailesi Giresun’un Çamoluk ilçesine dayanmaktadır. 1960 yılında İstanbul’a göç eden Safi ailesi, burada ticari faaliyetlerine başlamış ve zamanla önemli bir ekonomik yapı kurmuştur.

HAKAN SAFİ BABASI KİM?

Hakan Safi’nin babası Arif Safi’dir. Safi Holding’in temellerini atan isim olan Arif Safi, iş dünyasında köklü bir geçmişe sahiptir. 1960’lı yıllarda kardeşleriyle birlikte hafriyat işleriyle ticarete başlayan Arif Safi, zaman içinde işlerini büyüterek özellikle kömür ticareti alanında önemli bir konuma ulaşmıştır.

HAKAN SAFİ'NİN SERVETİ NE KADAR?

Hakan Safi’nin ekonomik gücü, uluslararası kaynaklar tarafından da kayıt altına alınmıştır. Forbes tarafından yayımlanan “2025 En Zengin 100 Türk” listesine göre Safi’nin serveti yaklaşık 750 milyon dolar olarak açıklanmıştır. Aynı listede 61. sırada yer alması, onun Türkiye’nin önde gelen iş insanları arasında bulunduğunu göstermektedir.