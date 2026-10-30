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A Milli Takım'da teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirilmesinin ardından futbolcularla ilişkilerine yönelik tartışmalar gündeme geldi. Ortaya atılan son iddiaya göre Hakan Çalhanoğlu, Sergen Yalçın nedeniyle milli takım kariyerini sonlandırmayı düşünüyor. Peki, Hakan Çalhanoğlu Milli Takım'ı bırakıyor mu? Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu olayı nedir? Detaylar...

HAKAN ÇALHANOĞLU MİLLİ TAKIM'I BIRAKIYOR MU?

Hakan Çalhanoğlu'nun A Milli Takım kariyerini sonlandırmayı düşündüğü öne sürüldü. İddiaya göre milli futbolcu, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından yaşanan gelişmeler nedeniyle Ay-Yıldızlı formaya veda etmeyi değerlendiriyor.

Ancak Hakan Çalhanoğlu'nun milli takımı bırakma kararı aldığına veya bu yönde Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi bir başvuruda bulunduğuna ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Milli futbolcu hakkındaki iddia henüz netlik kazanmış değil.

SERGEN YALÇIN HAKAN ÇALHANOĞLU OLAYI NEDİR?

Sergen Yalçın'ın geçmişte televizyon ekranlarında yaptığı yorumlar, milli takım teknik direktörlüğüne getirilmesinin ardından yeniden gündeme geldi. Bazı futbolcuların geçmiş açıklamaları nedeniyle Yalçın ile görüşmek istemediği yönündeki iddialar tartışma konusu oldu.

Ancak Sergen Yalçın, futbolcularla iletişim kuramadığı yönündeki haberleri daha önce yalanladı. Tüm milli futbolcularla bire bir görüntülü görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Yalçın, geçmişteki açıklamalarının futbolcular tarafından sorun edilmediğini ifade etti.

SERGEN YALÇIN İDDİALARA NE YANIT VERMİŞTİ?

Sergen Yalçın, geçmiş açıklamaları nedeniyle bazı futbolcuların kendisiyle görüşmek istemediği yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu hikayeleri nereden yazıyorlar bilmiyorum. Geçmiş açıklamalarıma futbolcular takılmıyor; çünkü bu açıklamaları ekranda biraz da şov amacıyla yapmıştık. Bugün ekranda değil, sahadayız."

Yalçın'ın bu açıklamasıyla futbolcularla arasında iddia edildiği gibi bir iletişim sorunu bulunmadığını belirttiği aktarıldı.

TFF'DEN SERGEN YALÇIN VE MİLLİ FUTBOLCULAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu da bazı futbolcuların Sergen Yalçın'ın telefonlarına yanıt vermediği yönündeki iddiaları yalanlamıştı. Federasyon, teknik heyet ile milli futbolcular arasında öne sürüldüğü gibi bir sorun yaşanmadığını açıklamıştı.

Hakan Çalhanoğlu'nun milli takım kariyerini sonlandırmayı düşündüğü yönündeki son iddiaya ilişkin ise henüz doğrulanmış bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle milli futbolcunun takımdan ayrılacağına ilişkin iddialar kesinleşmiş değil.