Hakan Çakır, 26 Aralık 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü futbolda bahis soruşturması kapsamında adı geçen 29 şüpheli arasında yer alan bir kişidir. Peki, Hakan Çakır kimdir, neden gözaltına alındı? Hakan Çakır kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

HAKAN ÇAKIR KİMDİR?

Resmî savcılık açıklamalarında Çakır'ın, soruşturmada "memur" statüsünde kaydedildiği belirtilmiştir. Bu geniş çaplı soruşturma, futbol müsabakalarında yasa dışı bahis faaliyetlerine karıştığı iddia edilen futbolcular, kulüp yöneticileri, federasyon görevlileri ve diğer kamu görevlilerini kapsamaktadır. Hakan Çakır'ın bu listede yer alması kamuoyunda önemli bir gündem maddesi oluşturmuştur. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturma, geçtiğimiz günlerde yeni bir operasyon dalgasıyla genişlemiştir.

Soruşturma listesinde adı geçen 29 kişi arasında futbolcular, futbol yöneticileri, federasyon çalışanları ve farklı meslek gruplarından bireyler yer almaktadır; bunlar arasında Erden Timur, Fatih Kulaksız, Buğra Cem İmamoğulları gibi tanınmış isimlerle birlikte Hakan Çakır da bulunmaktadır.

HAKAN ÇAKIR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Hakan Çakır hakkında gözaltı kararı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında verilmiştir. Bu soruşturma, futbol müsabakalarında bahis faaliyetlerine usulsüz müdahale, yasa dışı bahis ağı oluşturma ve buna bağlı diğer suçlarla ilgili iddiaları kapsamaktadır. Soruşturmada, futbol dünyasının farklı katmanlarında yer alan kişilerin bahisle bağlantılı faaliyet yürüttüğü iddia edilmektedir.

Savcılık açıklamalarına göre bu operasyonlar, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) verileri, yasal bahis sitelerinden elde edilen bilgiler, HTS (iletişim) analizleri ve diğer delil incelemeleri sonucunda genişletilmiştir. Bu süreçte Hakan Çakır'ın da soruşturma kapsamında değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Henüz resmi kurumlar tarafından Hakan Çakır'ın soruşturmada üstlendiği spesifik rol veya iddialar ayrıntılı olarak kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Savcılık süreci devam etmektedir ve soruşturma ilerledikçe yeni bilgiler açıklanabilir.

HAKAN ÇAKIR KAÇ YAŞINDA?

Resmî kaynaklarda Hakan Çakır'ın doğum tarihi, yaşı veya kişisel biyografik detayları henüz kamuoyuna açıklanmamıştır.

HAKAN ÇAKIR NERELİ?

Şu ana kadar açıklanan resmî bilgilerde Hakan Çakır'ın memleketi veya nereli olduğu kamuoyuna duyurulmamıştır.

HAKAN ÇAKIR NE İŞ YAPIYOR?

Resmî soruşturma listelerinde Hakan Çakır'ın meslek statüsü "memur" olarak belirtilmiştir. Bu ifade, Çakır'ın bir kamu kurumunda çalıştığını göstermekte, ancak çalıştığı kurumun adı ve pozisyonunun detayları haber metinlerinde yer almamaktadır.