Hafsanur Sancaktutan kimdir? Saçlarını kısacık kestiren oyuncu kaç yaşında?

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Hafsanur Sancaktutan uzun saçlarına veda etti. Oyuncunun yeni görüntüsü 28 Ekim 2026 akşamı magazin sayfalarına düştü.

Kısa saç modasına geçen ünlüler arasına katılan Sancaktutan, ekranda yıllardır uzun saçlarıyla görünüyordu.

HAFSANUR SANCAKTUTAN'IN YENİ İMAJI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Hafsanur Sancaktutan'ın yeni imajı, bir alışveriş merkezinde hayranıyla çektirdiği fotoğrafla ortaya çıktı. Karede oyuncunun uzun saçlarını kısacık kestirdiği görülüyor.

Sancaktutan, Mart 2024'te Habertürk'e verdiği röportajda genç yaşta estetik yaptırmayı doğru bulmadığını, doğal bir görünümü tercih ettiğini söylemişti.

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Hafsanur Sancaktutan, 2018'den bu yana dizilerde rol alan bir oyuncu. İlk ekran işi Gülperi dizisindeki Fidan karakteriydi.

Oyunculuğa lisedeki tiyatro grubunda başladı. 2015'te Kuralla Kuraldışı, 2016'da Otobüs adlı amatör oyunlarda sahneye çıktı, liseden sonra oyunculuk eğitimi aldı. 2017'de Cappy ve Türk Telekom reklamlarında oynadı. Karatede siyah kuşak sahibi.

HAFSANUR SANCAKTUTAN KAÇ YAŞINDA?

Hafsanur Sancaktutan 26 yaşında. 20 Mart 2000'de doğdu.

HAFSANUR SANCAKTUTAN NERELİ?

Hafsanur Sancaktutan İstanbul'da doğdu. Baba tarafından aslen Rizeli.

HAFSANUR SANCAKTUTAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Hafsanur Sancaktutan'ın dizileri arasında Gülperi, Aşk Ağlatır, Son Yaz, Ya Çok Seversen ve Mercan Köşk var.

Gülperi'nin ardından 2019'da Aşk Ağlatır'da Ada Meryem Varlı'yı oynadı. 2020'de Bir Annenin Günahı'nda, 2021'de Son Yaz'da Yağmur Kara rolüyle izleyici karşısına çıktı. 2022'de Dünyayla Benim Aramda dizisinin kadrosundaydı. Ya Çok Seversen'de Leyla'yı canlandırdı; Siyah Kalp de rol aldığı yapımlardan biri.

İlk bölümü Eylül 2026'da yayımlanan Mercan Köşk'te ise Cemre'yi oynuyor. Cemre, evlendiği adam ortadan kaybolunca gerçeği aramak için köşke gelen bir kadın.