Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında, nereli?

Son dönemin en çok konuşulan genç oyuncularından Hafsanur Sancaktutan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin ve televizyon gündeminde adından sıkça söz ettiriyor. Yer aldığı dizilerdeki performansıyla dikkat çeken başarılı isim hakkında arama motorlarında "Hafsanur Sancaktutan kimdir?", "Kaç yaşında?", "Aslen nereli?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk oyuncudur. Küçük yaşlardan itibaren tiyatro ve oyunculukla ilgilenmeye başlayan Sancaktutan, sahne aldığı tiyatro oyunlarında çeşitli ödüller kazanarak dikkat çekti. Televizyon kariyerine 2018-2019 yıllarında yayımlanan Gülperi dizisinde "Fidan Taşkan" karakteriyle adım attı.

Ardından Aşk Ağlatır, Son Yaz, Darmaduman, Ya Çok Seversen, Siyah Kalp ve Kıskanmak gibi projelerde rol aldı. Dijital platformda ise Disney+'ta yayımlanan Dünyayla Benim Aramda dizisinde başrol oynadı. Genç yaşına rağmen hem televizyon hem dijital projelerde aktif olarak yer alan oyuncu, aldığı ödüllerle de kariyerini pekiştirdi.

HAFSANUR SANCAKTUTAN KAÇ YAŞINDA?

20 Mart 2000 doğumlu olan Hafsanur Sancaktutan 2026 yılı itibarıyla 26 yaşındadır.

HAFSANUR SANCAKTUTAN NERELİ?

İstanbul doğumlu olan Hafsanur Sancaktutan, baba tarafından aslen Rizelidir. Anne tarafından ise Batum göçmeni kökenine sahiptir.

HAFSANUR SANCAKTUTAN'IN KARİYERİ

Hafsanur Sancaktutan oyunculuk kariyerine tiyatro ile başladı ve genç yaşta çeşitli ödüller kazandı. Televizyonda ilk olarak Gülperi dizisinde yardımcı oyuncu olarak yer aldıktan sonra Aşk Ağlatır dizisinde başrol üstlendi. 2021'de Son Yaz dizisindeki performansıyla geniş kitleler tarafından tanındı.

Sonraki yıllarda hem televizyon hem dijital projelerde rol almaya devam etti. Ya Çok Seversen ile romantik komedi türünde başarı yakaladı ve Altın Kelebek dahil birçok ödüle layık görüldü. 2024-2025 yılları arasında Siyah Kalp dizisinde rol aldı ve 2025 itibarıyla Kıskanmak dizisinde oyunculuğunu sürdürmektedir. Kariyeri boyunca "Yılın Yükselen Yıldızı", "Yılın Çıkış Yapan Yeteneği" ve "En İyi Kadın Romantik Komedi Oyuncusu" gibi ödüller kazanmıştır.