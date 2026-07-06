Hadi İnşallah filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Hadi İnşallah filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Hadi İnşallah filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hadi İnşallah filmini izleyecek olanların merak ettiği Hadi İnşallah konusu nedir, Hadi İnşallah oyuncuları kimler ve Hadi İnşallah özeti gibi konuları inceliyoruz.

HADİ İNŞALLAH FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Romantik komedi türünün sevilen yapımlarından Hadi İnşallah, televizyon ekranlarında yeniden yayınlanmasının ardından izleyicilerin gündemine geldi. Eğlenceli hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film hakkında "Hadi İnşallah filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kimler ve konusu ne?" soruları araştırılıyor. İşte yapımla ilgili merak edilen ayrıntılar.

HADİ İNŞALLAH FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hadi İnşallah filminin çekimleri 2013 yılında tamamlandı. Yapım, 2014 yılında vizyona girerek sinemaseverlerle buluştu. Yönetmen koltuğunda Ali Taner Baltacı otururken, filmin senaryosunu Burak Aksak kaleme aldı.

HADİ İNŞALLAH FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul ve Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirildi. Özellikle Ayvalık'ın doğal güzellikleri, sahil manzaraları ve tarihi sokakları filmin birçok sahnesine ev sahipliği yaptı. İstanbul'da ise televizyon kanalı ve şehir yaşamını yansıtan sahneler çekildi.

HADİ İNŞALLAH FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, küçük bir kasabada yaşayan ve televizyon sunucusu olmayı hayal eden Pucca'nın eğlenceli hikâyesini konu alıyor. Hayallerinin peşinden gitmek için İstanbul'a gelen genç kadın, burada hem kariyer mücadelesi verir hem de sürpriz aşklarla karşılaşır.

Pucca'nın yaşadığı komik olaylar, iş hayatındaki zorluklar ve özel yaşamındaki gelişmeler romantik komedi unsurlarıyla izleyiciye aktarılırken, film sıcak ve eğlenceli anlatımıyla dikkat çekiyor.

HADİ İNŞALLAH FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Büşra Pekin – Pucca

• Murat Boz – Pekmez

• Harun Tekin

• Ayşen Gruda

• Cezmi Baskın

• Hakan Meriçliler

• Ali Erkazan

• Bora Akkaş

• Gözde Seda Altuner

• Asuman Dabak