Hacı Yakışıklı TV100'den kovuldu mu, Hacı Yakışıklı TV100'den neden ayrıldı, Hacı Yakışıklı'nın 10 Kasım paylaşımı ne?

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Kararın ardından "Hacı Yakışıklı TV100'den kovuldu mu?", "Neden ayrıldı?" ve "10 Kasım paylaşımında ne dedi?" soruları gündeme geldi. Gazeteci Hacı Yakışıklı'nın TV100'den ayrılığı ve 10 Kasım paylaşımıyla ilgili bilinenler şöyle.

HACI YAKIŞIKLI TV100'DEN KOVULDU MU?

Gazeteci Hacı Yakışıklı'nın TV100'deki programlarına son verildiği bildirildi. Ancak TV100'den bu kararla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Yakışıklı da konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

HACI YAKIŞIKLI TV100'DEN NEDEN AYRILDI?

Programlarına neden son verildiği resmi olarak açıklanmadı. Kararın, Yakışıklı'nın 10 Kasım'da yaptığı ve kamuoyunda tartışılan açıklamayla bağlantılı olup olmadığı da bilinmiyor. Ayrılığın, bu açıklamaya yönelik tepkilerin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

HACI YAKIŞIKLI'NIN 10 KASIM PAYLAŞIMI NE?

Hacı Yakışıklı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde yaptığı paylaşımda anma törenlerindeki saygı duruşunu eleştirdi. Yakışıklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Belli bir saatte arabadan inip yol kesilmez. Heykel karşısında saygı duruşu olmaz. Bu cebirdir, dayatmadır."

Yakışıklı'nın bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve farklı kesimlerden tepki aldı.

MHP'Lİ BAKİ ERSOY'DAN TEPKİ

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Hacı Yakışıklı'nın açıklamasına sert tepki gösterdi. Ersoy, "Atatürk'ün adını anmaktan, heykeli önünde saygı duruşunda bulunmaktan rahatsızlık duymak da neyin nesi?" dedi. Ersoy'un açıklaması, Sedat Peker'in X hesabından da paylaşıldı.

HACI YAKIŞIKLI KİMDİR?

Hacı Yakışıklı, 1981'de Kayseri'de doğdu. İlkokulu İzmir, Mersin ve Kayseri'de okudu. Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon Programcılığı eğitimi de aldı.

HACI YAKIŞIKLI HANGİ KURUMLARDA ÇALIŞTI?

Yakışıklı, gazeteciliğe Haziran 2003'te Akit'te başladı. İlk köşe yazısı 14 Haziran 2013'te yayımlandı. Yeni Akit'in Ankara idari temsilciliğini yaptıktan sonra Ocak 2017'de gazetenin Ankara temsilciliğine atandı. Yaklaşık 19 yıl çalıştığı Yeni Akit'ten Kasım 2022'de ayrıldı ve gazeteyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını sosyal medyadan duyurdu. Aralık 2022'den bu yana TV100'de yorumculuk ve yazarlık yapıyordu.

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