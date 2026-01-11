Haberler

Hababam Sınıfı Güle Güle filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Güle Güle filmi ne zaman, nerede çekildi?

Hababam Sınıfı Güle Güle filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Güle Güle filmi ne zaman, nerede çekildi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hababam Sınıfı Güle Güle filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hababam Sınıfı Güle Güle konusu, özeti ve Hababam Sınıfı Güle Güle oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hababam Sınıfı Güle Güle filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hababam Sınıfı Güle Güle filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hababam Sınıfı Güle Güle filmini izleyecek olanların merak ettiği Hababam Sınıfı Güle Güle konusu nedir, Hababam Sınıfı Güle Güle oyuncuları kimler ve Hababam Sınıfı Güle Güle özeti gibi konuları inceliyoruz.

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Doğulu bir ailede yetişen edebiyat hocası Mehmet Bülbül'ün tayini Özel Çamlıca Lisesi'ne çıkar. Öğrenciler ilk başta yeni gelen hocalarına yukarıdan bakarlar. Mehmet Hoca, ilk başta bu duruma aldırış etmese de daha sonra ailesinin küçük görülmesine dayanamaz. Bu arada Hafize Ana'nın kızı Nazlı da okulda okumaktadır. Ancak fakirliğinden utanan Nazlı, annesinden köşe bucak kaçmaktadır. Mehmet Hoca, diğer öğrencileriyle olduğu gibi Nazlı'yla da yakından ilgilenir ve onun sorunlarını çözmesine yardımcı olur.

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSUSavaş Dinçel

Ayşen Gruda

Mehmet Ali Erbil

Cem Özer

Sezai Aydın

Adile Naşit

İlyas Salman

Şevket Altuğ

Osman Cavcı

Hüseyin Kutman

Fulya Özcan

Yaprak Özdemiroğlu

Sıtkı Akçatepe

Yonca Evcimik

Ahmet Açan

Kemal Uzun

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam sınıfı Güle Güle, 1981 yılında Üsküdar Adile Sultan Kasrı'nda çekildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek

Ankara'da trafik için referanduma gidiliyor! İşte halka sorulacak soru
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Üzülmez'den 18. dakikada kırmızı kart gören oyuncusu için ilginç söylem: Limon gibi sıkmak lazım

18. dakikada kırmızı kart gören oyuncusu için ilginç söylem
THY duyurdu! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi

Yağışlı hava hayatı felç etti! Çok sayıda sefer iptal edildi
Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama

Gündem olan yağmurluklarla ilgili suskunluğunu bozdu
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü

450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
İbrahim Üzülmez'den 18. dakikada kırmızı kart gören oyuncusu için ilginç söylem: Limon gibi sıkmak lazım

18. dakikada kırmızı kart gören oyuncusu için ilginç söylem
Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası

Galatasaraylılar kızacak! Tümer'den Guendouzi için yılın iddiası
Yasemin Minguzzi umreye gitti: Medine'den paylaşım yaptı

Oğlunun kaybı yürekleri dağlamıştı: Paylaşımı dikkat çekti