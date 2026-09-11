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Gürcan Hasova kimdir, Hakem Gürcan Hasova kaç yaşoında, nereli hangi takımlı?

Gürcan Hasova kimdir, Hakem Gürcan Hasova kaç yaşoında, nereli hangi takımlı?
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Gürcan Hasova kimdir, hakem Gürcan Hasova kaç yaşında, nereli ve hangi takımlı? Futbolseverler, maçlarda görev alan hakem Gürcan Hasova'nın hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenleri araştırıyor. İşte Gürcan Hasova'nın yaşı, memleketi ve futbol kariyerine ilişkin merak edilen detaylar.

Futbol karşılaşmalarında görev alan hakem Gürcan Hasova, performansıyla futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Peki, Gürcan Hasova kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Gürcan Hasova'nın hangi takımlı olduğu ve hakemlik kariyeri de araştırılan konular arasında yer alıyor.

GÜRCAN HASOVA KİMDİR?

Futbolseverlerin merak ettiği isimlerden biri olan Gürcan Hasova, hakemlik kariyeriyle dikkat çekiyor. 19 Ağustos 1992 tarihinde dünyaya gelen Hasova, 2026 yılı itibarıyla 34 yaşındadır. Hakemlik kariyerine 2014 yılında başlayan Gürcan Hasova'nın hayatı, kariyeri ve görev aldığı karşılaşmalar araştırılıyor.

GÜRCAN HASOVA KAÇ YAŞINDA?

19 Ağustos 1992 doğumlu olan Gürcan Hasova, 2026 yılı itibarıyla 34 yaşındadır. Hakemlik kariyerine genç yaşlarda adım atan Hasova, geçen yıllar içerisinde farklı seviyelerdeki futbol organizasyonlarında görev aldı.

GÜRCAN HASOVA NERELİ?

Gürcan Hasova'nın doğum yeri Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi olarak belirtiliyor. Çorlu doğumlu olan Hasova, hakemlik kariyerini sürdürerek profesyonel futbol organizasyonlarında görev yapan isimler arasında yer aldı.

GÜRCAN HASOVA'NIN HAKEMLİK KARİYERİ

Gürcan Hasova, hakemlik kariyerine 2014 yılında başladı. Kariyeri boyunca farklı lig ve organizasyonlarda görev alan Hasova, dönem dönem orta hakem, dördüncü hakem ve video yardımcı hakem olarak görev yaptı.

GÜRCAN HASOVA HANGİ TAKIMLI?

Gürcan Hasova'nın hangi takımı tuttuğuna ilişkin kamuoyuna açık ve doğrulanmış net bir bilgi bulunmuyor. Hakemlerin tuttukları takımlar konusunda resmi bir açıklama yapmamaları nedeniyle, sosyal medyada veya çeşitli platformlarda yer alan doğrulanmamış iddialara kesin bilgi olarak yaklaşılmaması gerekiyor.

GÜRCAN HASOVA HANGİ SEZONLARDA GÖREV YAPTI?

Hasova, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında üst klasman hakemleri arasında yer aldı. Orta hakemlik görevlerinin yanı sıra dördüncü hakem ve VAR görevlerinde de bulunan Gürcan Hasova, profesyonel futbol organizasyonlarındaki hakemlik kariyerini sürdürüyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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