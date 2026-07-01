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Gurbetçi Şaban filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Gurbetçi Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Gurbetçi Şaban filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Gurbetçi Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Gurbetçi Şaban filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Gurbetçi Şaban konusu, özeti ve Gurbetçi Şaban oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Gurbetçi Şaban filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Gurbetçi Şaban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gurbetçi Şaban filmini izleyecek olanların merak ettiği Gurbetçi Şaban konusu nedir, Gurbetçi Şaban oyuncuları kimler ve Gurbetçi Şaban özeti gibi konuları inceliyoruz.

GURBETÇİ ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? OYUNCULARI VE KONUSU

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Gurbetçi Şaban filmi, yıllar geçmesine rağmen izleyiciler tarafından merak edilmeye devam ediyor. “Gurbetçi Şaban filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kim ve konusu ne?” sorusu özellikle Kemal Sunal filmlerini yeniden izleyenler tarafından sıkça araştırılıyor.

GURBETÇİ ŞABAN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Gurbetçi Şaban filmi 1985 yılında çekilmiştir ve aynı yıl vizyona girmiştir. Dönemin en sevilen komedi yapımlarından biri olan film, göç ve gurbet temasıyla dikkat çekmiştir.

GURBETÇİ ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, büyük ölçüde Almanya’nın Köln şehrinde ve çevresinde çekilmiştir. Türk sinemasında o dönem için önemli bir adım olan yurt dışı çekimleri, filme gerçekçi bir gurbet atmosferi kazandırmıştır.

GURBETÇİ ŞABAN FİLMİ KONUSU NE?

Gurbetçi Şaban, para kazanmak için Almanya’ya giden Şaban’ın yaşadığı olayları konu alır. Çalışma hayatına uyum sağlamaya çalışan Şaban, karşılaştığı zorlukları zaman zaman zekâsı ve pratik çözümleriyle aşmaya çalışır.

Film, hem komedi hem de dram unsurlarını bir arada sunarak gurbetçilerin yaşadığı zorlukları mizahi bir dille ekrana taşır.

GURBETÇİ ŞABAN OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrolünde usta oyuncu Kemal Sunal yer alırken, kadroda birçok tanınmış isim bulunmaktadır:

• Kemal Sunal (Şaban Yıldız)

• Müge Akyamaç (Bahar)

• Yavuzer Çetinkaya

• Baykal Kent

• Reha Yurdakul

• Ayten Erman

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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