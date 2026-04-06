Gupse Özay saçlarını mı boyattı, hangi renge boyattı? Gupse Özay kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ünlü oyuncu, senarist ve yönetmen Gupse Özay, sosyal medyada paylaştığı yeni saç stiliyle gündeme oturdu. Hayranları, Özay’ın hangi renge boyattığını ve bu değişimin tarzına nasıl yansıdığını merak ediyor. Saçlarındaki bu farklılık, ünlü ismin stilinde yaptığı yenilikleri gözler önüne seriyor. Gupse Özay ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

GUPSE ÖZAY KİMDİR?

Gupse Özay, 30 Temmuz 1984 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiş, Türk oyuncu, senarist ve yönetmendir. Çerkes kökenli bir ailenin en küçük çocuğu olan Özay, üniversitede Ege Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nden mezun oldu ve genç yaşta medya ve oyunculuk dünyasına adım attı. Üniversite yıllarında belgesel çalışmalarıyla ödüller alan Özay, reklam yazarlığı ve çeşitli dizi setlerinde çalıştıktan sonra Yalan Dünya dizisindeki rolüyle geniş kitlelerce tanındı.

GUPSE ÖZAY KAÇ YAŞINDA?

Gupse Özay, 30 Temmuz 1984 doğumlu olup 41 yaşındadır.

GUPSE ÖZAY NERELİ?

Gupse Özay, Türkiye’nin İzmir şehrinde doğmuştur.

GUPSE ÖZAY’IN KARİYERİ

Gupse Özay, televizyon ve sinema dünyasında hem oyuncu hem senarist olarak dikkat çekiyor. Yalan Dünya dizisindeki rolü ile tanınan Özay, 2014 yılında kendi yazdığı ve Hakan Algül’ün yönettiği Deliha filminde Zeliha karakterini canlandırdı. Ardından Küçük Esnaf, Görümce, Deliha 2 ve Eltilerin Savaşı gibi projelerde hem senaryo yazarı hem başrol oyuncusu olarak yer aldı. 2020-2022 yılları arasında UN Woman Turkey sözcüsü olarak görev yaptı. Kariyeri boyunca birçok ödül kazanmış, Türk komedi ve sinema dünyasının önemli isimlerinden biri haline gelmiştir.