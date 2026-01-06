Haberler

Gupse Özay kimdir? Gupse Özay kaç yaşında, nereli?
Ekranların sevilen komedi yüzlerinden biri olan Gupse Özay, hem oyunculuğu hem de kaleme aldığı projelerle dikkat çekiyor. Televizyon dizilerinden gişe rekortmeni sinema filmlerine uzanan kariyeriyle adından söz ettiren Özay'ın yaşı, memleketi ve hayat hikâyesi ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Gupse Özay kimdir? Gupse Özay kaç yaşında, nereli?

Komedi projeleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Gupse Özay, oyunculuğun yanı sıra senaryosunu yazdığı yapımlarla da öne çıkan isimler arasında bulunuyor. Mizah anlayışı ve güçlü kadın karakterleriyle dikkat çeken Özay'ın hayatı, yaşı ve nereli olduğu sıkça araştırılıyor. Peki Gupse Özay kimdir, kaç yaşında ve hangi şehirde doğdu? Başarılı oyuncuya dair merak edilenler haberin devamında ele alınıyor.

GUPSE ÖZAY KİMDİR?

30 Temmuz 1984 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Gupse Özay, Türk oyuncu ve senaristtir. Çerkes kökenli bir aileden gelen Özay, Ege Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunudur. Üniversite yıllarında çektiği belgesel çalışmalarla dikkat çeken Gupse Özay, farklı alanlarda edindiği deneyimlerin ardından oyunculuk ve senaristlik alanında kariyerini şekillendirmiştir. Geniş kitleler tarafından özellikle komedi projeleriyle tanınmaktadır.

GUPSE ÖZAY KAÇ YAŞINDA?

Gupse Özay, 30 Temmuz 1984 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.

GUPSE ÖZAY NERELİ?

Başarılı oyuncu İzmir doğumludur. Çocukluk ve gençlik yıllarını İzmir'de geçiren Gupse Özay, eğitim hayatını da bu şehirde tamamlamıştır.

GUPSE ÖZAY'IN KARİYERİ

Gupse Özay, üniversite döneminde belgesel projeleriyle ödül kazanarak medya dünyasına ilk adımını attı. Reklam yazarlığı yaptıktan sonra dizi sektörüne yöneldi. Yalan Dünya dizisinde canlandırdığı Nurhayat karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Ardından senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı Deliha, Küçük Esnaf, Görümce, Deliha 2 ve Eltilerin Savaşı gibi sinema filmleriyle kariyerini güçlendirdi. Komedi türündeki yapımlarda hem oyuncu hem de senarist olarak öne çıkan Özay, Türk sinemasının dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
