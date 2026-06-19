Gupse Özay kimdir, Gupse Özay evli mi, bekar mı, aslen nereli?

Gupse Özay’ın biyografisi, medeni durumu ve kökeni hakkında detaylar izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Ünlü oyuncu Gupse Özay, sinema projeleri ve senaristlik çalışmalarıyla adından söz ettirirken, özel yaşamı da hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

GUPSE ÖZAY KİMDİR?

Gupse Özay, 30 Temmuz 1984 doğumlu Türk oyuncu, senarist ve yönetmendir. İzmir’de dünyaya gelen Özay, Ege Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunudur. Kariyerine reklam yazarlığı ve çeşitli medya alanlarında başlayan başarılı isim, zamanla televizyon ve sinema dünyasında kendine güçlü bir yer edinmiştir.

KARİYERİNİN BAŞLANGICI VE YÜKSELİŞİ

Gupse Özay, üniversite yıllarında çektiği projeler ve kısa filmlerle dikkat çekmiştir. Profesyonel kariyerine reklam yazarlığıyla başlayan Özay, daha sonra dizi sektörüne geçiş yapmıştır. “Yalan Dünya” dizisinde canlandırdığı Nurhayat Karakaş karakteriyle geniş kitlelerce tanınmış ve büyük bir çıkış yakalamıştır.

SİNEMA KARİYERİ VE SENARYO BAŞARISI

Gupse Özay, “Deliha”, “Görümce”, “Eltilerin Savaşı” ve “Deliha 2” gibi yapımlarda hem oyuncu hem de senarist olarak görev almıştır. Komedi türündeki başarılı projeleriyle tanınan Özay, Türk sinemasında güçlü kadın karakterleriyle öne çıkan isimlerden biri olmuştur.

YÖNETMENLİK VE SES GETİREN PROJELER

Başarılı oyuncu, “Deliha 2” filmiyle yönetmenlik deneyimi de yaşamıştır. Hem yazıp hem oynadığı projelerle dikkat çeken Özay, komedi türünde özgün bir tarz oluşturmuştur. Sinema kariyeri boyunca hem gişe başarısı hem de izleyici beğenisi elde etmiştir.

ÖZEL HAYATI VE AİLESİ

Gupse Özay, 2020 yılında oyuncu Barış Arduç ile evlenmiştir. Çiftin 2022 yılında “Jan Asya” adını verdikleri bir kızları dünyaya gelmiştir. Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Özay, hem ailesi hem de kariyeriyle gündemde yer almaktadır.