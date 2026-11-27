Günümüzde çoğunlukla hekimler için kullanılan "doktor" unvanı, kelime kökeni bakımından hangi anlama dayanır sorusunun doğru cevabı "Bilgi öğreten kişi" oldu. Doktor kelimesi, Latincede "öğretmek" anlamına gelen "docere" fiilinden türeyen "doctor" sözcüğüne dayanıyor. Latincede "öğretmen, öğreten kişi" anlamına gelen kelime, zamanla tıp alanında uzmanlaşmış kişiler için kullanılmaya başlandı. Türkçeye ise Fransızca "docteur" kelimesi aracılığıyla geçti.

DOKTOR KELİMESİ HANGİ ANLAMA DAYANIR?

Doktor kelimesi, kökeni bakımından "bilgi öğreten kişi" anlamına dayanıyor. Kelimenin hekimlikle bir bağı bulunmuyor. Bilgisi ve uzmanlığıyla başkalarına öğreten kişileri tanımlamak için kullanılan bu unvan, sonradan tıp mesleğiyle özdeşleşti.

Soru : Günümüzde çoğunlukla hekimler için kullanılan "doktor" unvanı, kelime kökeni bakımından hangi anlama dayanır?

A) Bilgi öğreten kişi

B) Hastalıkları teşhis eden kişi

C) Şifa veren kişi

D) İnsan bedenini inceleyen kişi

Doğru cevap: A) Bilgi öğreten kişi



DOKTOR KELİMESİNİN KÖKENİ NE?

Doktor kelimesi, Latincede "öğretmek" anlamına gelen "docere" fiilinden geliyor. Bu fiilden türeyen "doctor" kelimesi, Latincede "öğretmen" ya da "öğreten kişi" anlamında kullanılıyordu. Orta Çağ'da Avrupa üniversitelerinde bir alanda en yüksek düzeyde eğitim alan ve o alanı öğretme yetkisine sahip olan kişilere "doktor" unvanı verilmeye başlandı. Hukuk, ilahiyat ve tıp gibi alanlarda kullanılan bu unvan, zamanla en çok hekimlerle anılır hâle geldi.

DOKTOR KELİMESİ TÜRKÇEYE NEREDEN GEÇTİ?

Doktor kelimesi Türkçeye Fransızca "docteur" kelimesinden geçti. Türk Dil Kurumu'nun Güncel Türkçe Sözlük'ünde doktor kelimesi iki anlamda yer alıyor. İlk anlamı tıp fakültesini bitirmiş, hastalıkları tedavi etmeye yetkili kişi, yani hekim. İkinci anlamı ise bir alanda doktora yapmış kişi.

DOKTOR VE HEKİM ARASINDAKİ FARK NE?

Hekim kelimesi Arapça kökenli ve "bilge, hikmet sahibi" anlamına dayanıyor. Türkçede tıp eğitimi almış ve hastalıkları tedavi eden kişiyi ifade ediyor. Doktor ise hem hekimler için hem de herhangi bir bilim dalında doktora eğitimini tamamlamış kişiler için kullanılan bir unvan. Bu nedenle tıp dışındaki alanlarda doktora yapan kişiler de "doktor" unvanını alabiliyor.

DOKTORA NE DEMEK?

Doktora, yüksek lisans eğitiminin ardından gelen ve bir bilim dalında özgün araştırma yapmayı gerektiren en üst düzey akademik eğitim. Doktora eğitimini başarıyla tamamlayan kişiler "doktor" unvanını almaya hak kazanıyor. Türkiye'de bu unvan, akademik dünyada "Dr." kısaltmasıyla kullanılıyor.