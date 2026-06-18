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Günler ne zaman kısalmaya başlıyor, yaz gün dönümü ne zaman?

Günler ne zaman kısalmaya başlıyor, yaz gün dönümü ne zaman?
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Yaz mevsiminin en uzun gündüzlerinin yaşandığı dönem yaklaşırken, “Günler ne zaman kısalmaya başlıyor?” sorusu yeniden gündemde. Kuzey Yarımküre’de yaz gün dönümü ile birlikte gündüz süreleri en uzun seviyeye ulaşırken, bu tarihten sonra günler yavaş yavaş kısalmaya başlıyor.

Her yıl haziran ayında gerçekleşen yaz gün dönümü, 2026 yılında da 21 Haziran civarında yaşanacak. Bu tarihte yılın en uzun gündüzü görülürken, hemen ardından günler dakika dakika kısalmaya başlıyor ve yaz mevsimi astronomik olarak dönüş sürecine giriyor.

GÜNLER NE ZAMAN KISALMAYA BAŞLIYOR?

Yılın en uzun gündüzlerinin yaşandığı dönem yaklaşırken, “Günler ne zaman kısalmaya başlıyor?” sorusu yeniden gündemde yer alıyor. Kuzey Yarımküre’de yaz mevsiminin zirve yaptığı bu günlerde, gündüz süreleri en uzun seviyeye ulaşırken, bu durum yaz gün dönümü ile birlikte değişmeye başlıyor.

 

YAZ GÜN DÖNÜMÜ NE ZAMAN 2026?

2026 yılında yaz gün dönümü 21 Haziran civarında gerçekleşecek. Bu tarihte yılın en uzun günü yaşanırken, Güneş gökyüzünde en yüksek noktaya ulaşır. Bu andan itibaren gündüz süreleri yavaş yavaş azalmaya başlar ve günler dakika dakika kısalır.

 

GÜNLER NE ZAMAN KISALMAYA BAŞLAR?

Astronomik olarak günler, yaz gün dönümünden hemen sonra yani 21 Haziran sonrası kısalmaya başlar. İlk günlerde bu değişim çok küçük farklarla hissedilirken, Temmuz ayına doğru gün ışığı süresindeki azalma daha belirgin hale gelir. Sonbahara yaklaştıkça ise geceler uzamaya devam eder.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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