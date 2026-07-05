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Güneybatı Avustralya'daki Kral George Körfezi'nden Prenses Kraliyet Limanı'na girişi sağlayan kanalın adı nedir?

Güneybatı Avustralya'daki Kral George Körfezi'nden Prenses Kraliyet Limanı'na girişi sağlayan kanalın adı nedir?
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde sorulan sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. İzleyiciler yalnızca yarışmacının hangi cevabı vereceğini merak etmekle kalmıyor, aynı zamanda doğru cevabın ne olduğunu da araştırarak bilgiye ulaşmak istiyor. Bilgilendirici yapısıyla dikkat çeken bu program, eğlenceli bir öğrenme süreci sunuyor. Güneybatı Avustralya'daki Kral George Körfezi'nden Prenses Kraliyet Limanı'na girişi sağlayan kanalın adı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster’nın yeni bölümüyle birlikte gelen sorular, izleyenlerde büyük bir ilgi uyandırıyor. Yarışmacının hangi tercihte bulunacağını sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler, aynı zamanda doğru cevabı öğrenmek için kendi araştırmalarını da yapıyor. Eğitici olduğu kadar heyecanlı da olan bu yarışma, izleyicilerin kendilerini yarışmanın bir parçası gibi hissetmesini sağlıyor. Güneybatı Avustralya'daki Kral George Körfezi'nden Prenses Kraliyet Limanı'na girişi sağlayan kanalın adı nedir?

GÜNEYBATI AVUSTRALYA'DAKİ KRAL GEORGE KÖRFEZİ'NDEN PRENSES KRALİYET LİMANI'NA GİRİŞİ SAĞLAYAN KANALIN ADI NEDİR?

A: Churchill Kanalı

B: Hitler Kanalı

C: Edward Kanalı

D: Atatürk Kanalı

Cevap: Atatürk Kanalı
KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecanlı ve ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada her soru, adım adım artan ödüllerle birlikte geliyor:

•2. soru: 5.000 ?

•7. soru (1. baraj): 50.000 ?

•13. soru (final sorusu): 5.000.000 ?

Yarışmacılar, yanlış cevap verdikleri takdirde son geçtikleri baraj ödülünü kazanırken, istedikleri an çekilme hakkına sahipler. Çekilme durumunda, en son doğru yanıtladıkları sorunun ödülü kendilerine veriliyor.

Bilgi, strateji ve cesaretin birleştiği bu büyük yarışmada, izleyiciler hem eğleniyor hem de heyecan dolu anlar yaşıyor!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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