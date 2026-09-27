Haberler

Güney kıyıları boyunca Akdeniz iklimi, kuzey taraflarındaysa nemli astropikal iklim ve okyanus iklimi görülen şehir hangisidir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güney kıyıları boyunca Akdeniz iklimi, kuzey taraflarındaysa nemli astropikal iklim ve okyanus iklimi görülen şehir hangisidir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümlerinde yöneltilen sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Sorunun cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar, yarışmacının vereceği yanıtı merakla beklerken bir yandan da doğru cevabı araştırıyor. Güney kıyıları boyunca Akdeniz iklimi, kuzey taraflarındaysa nemli astropikal iklim ve okyanus iklimi görülen şehir hangisidir?

Yarışmanın yeni bölümünde yer alan sorular, izleyicide büyük bir ilgi ve merak oluşturuyor. Katılımcının vereceği cevap seyirciler tarafından büyük bir heyecanla beklenirken, aynı anda birçok kişi doğru yanıtı bulabilmek için araştırmalara yöneliyor. Bilgilendirici ve eğlenceli yönüyle öne çıkan yarışma, izleyicilere aktif bir öğrenme deneyimi yaşatıyor. Katılımcıların yerine kendilerini koyan izleyiciler, soruları çözüme kavuşturarak bilgi seviyelerini ölçme şansı yakalıyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm sorularıyla merak uyandırıyor. Güney kıyıları boyunca Akdeniz iklimi, kuzey taraflarındaysa nemli astropikal iklim ve okyanus iklimi görülen şehir hangisidir?

GÜNEY KIYILARI BOYUNCA AKDENİZ İKLİMİ, KUZEY TARAFLARINDAYSA NEMLİ ASTROPİKAL İKLİM VE OKYANUS İKLİMİ GÖRÜLEN ŞEHİR HANGİSİDİR?

A: Paris

B: Londra

C: New York

D: İstanbul

Cevap: İstanbul


KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecan verici ve büyük ödüllü bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplam 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, son soruyu doğru bilen yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

•2. soru: 5.000 ?

•7. soru: 50.000 ? (baraj sorusu)

•13. soru: 5.000.000 ? (final sorusu)

Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanırsınız. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru yanıtladığınız sorunun karşılığını alarak yarışmayı tamamlarsınız.

Büyük ödülü kazanmak için stratejik düşünmek ve genel kültür bilginizi konuşturmak gerekiyor! Siz de bu unutulmaz maceraya katılmaya hazır mısınız?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan doktor, evinde ölü bulundu

Kozinoğlu soruşturmasında ismi geçen doktor, evinde ölü bulundu
Genç kadına kabusu yaşattılar! Dehşet anları kamerada

"Vicdanını kapının önünde mi bıraktın?" dedirten anlar kamerada
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu

''Görevimi bırakacağım!'' diyerek duyurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tek başına 4 hırsızı püskürttü! 4 kez denediler ama taviz vermedi

Tek başına 4 hırsızı püskürttü! 4 kez denediler ama taviz vermedi
Sıla'nın sahne kostümü olay yaratacak cinsten! Her detayı ayrı iddialı

Ünlü şarkıcının son hali olay oldu! Cesur sahne kostümü dikkat çekti
İstanbul'u sağanak vurdu! Bazı yollar göle döndü

İstanbul'u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, sürücüler mahsur kaldı
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama

AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama
Fenerbahçe'ye transfer yasağının gelmesine neden olan rakam ortaya çıktı

F.Bahçe'nin transfer yasağını kaldırmak için ödeyeceği para belli oldu
63 kişinin öldüğü Tutar Yapı Sitesi davasında Yargıtay Başsavcılığı 15'er yıl hapsin onanmasını istedi! Aileler 'olası kast' diyor

63 kişiye mezar olan binada 15 yıl talebi! Acılı avukat yalvardı
Mustafa Sandal eşim 'Suçsuz' demedi! Avukattan da açıklama geldi

Mustafa Sandal eşim "Suçsuz" demedi, resmen yalnız bıraktı