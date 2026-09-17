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Ekranların dikkat çeken yapımlarından Güneşin Doğduğu Yer, yayın gününü ve kanalını merak eden izleyicilerin gündeminde. “ Güneşin Doğduğu Yer hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor?” sorusuna yanıt arayanlar, dizinin yeni bölüm yayın tarihini ve saatini araştırıyor. İşte Güneşin Doğduğu Yer yayın günü, saati ve kanalı hakkında detaylar...

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Güneşin Doğduğu Yer, 17 Eylül 2026 Perşembe günü ilk bölümüyle ekran macerasına başlayacak. Dizi, ilk bölümüyle saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.

Yapımın yeni bölümlerinin ise perşembe akşamları ekrana gelmesi planlanıyor. Dizinin yayın takvimi, ilk bölüm öncesinde izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Merakla beklenen Güneşin Doğduğu Yer dizisi atv ekranlarında yayınlanacak. Dizinin ilk bölümü 17 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

İzleyiciler, dizinin yeni bölümlerini her hafta perşembe akşamı atv ekranlarından takip edebilecek.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizinin hikâyesi Almanya'da başlıyor. Çukurova'nın köklü ailelerinden Kozanların oğlu Kenan Kozan, Almanya'da Leyla Breger ile karşılaşıyor. İkilinin yollarının kesişmesi kısa süre içerisinde güçlü bir aşka dönüşüyor.

Ancak Kenan'ın Adana'ya dönmesiyle birlikte hayatı ve ilişkisi farklı bir yöne ilerliyor. Ailesinin kendisi için belirlediği gelecek ile Leyla'ya duyduğu aşk arasında kalan Kenan, zorlu bir karar sürecine giriyor.

Kenan'ın annesi Celadet başta olmak üzere Kozan ailesinin beklentileri, genç adamın hayatındaki dengeleri değiştiriyor. Kenan ve Leyla'nın aşkı ilerledikçe aile içerisinde geçmişten kalan sırlar ve çatışmalar da ortaya çıkıyor.

Dizide aşk hikâyesinin yanı sıra aile bağları, geçmişin izleri ve Çukurova'daki güç dengeleri de önemli bir yer tutuyor.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER OYUNCULARI KİMLER?

Güneşin Doğduğu Yer oyuncu kadrosunda Burak Özçivit, Beyza Gümülcine ve Sibel Taşçıoğlu başrollerde yer alıyor.

Dizinin kadrosunda ayrıca Görkem Sevindik, Devrim Yakut, Hilal Anay, Bahar Süer, Muharrem Türkseven, Nazlıcan Demir, İlker Yavuz ve Kenan Ciniviz bulunuyor.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Güneşin Doğduğu Yer ilk bölümü 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 20.00'de atv ekranlarında yayınlanacak. Dizi, sonraki bölümleriyle de perşembe akşamları izleyiciyle buluşacak.

Kenan ve Leyla'nın aşkını merkeze alan yapımda, Kozan ailesinin geçmişi ve aile içerisindeki çatışmaların hikâyenin ilerleyen bölümlerinde nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.