Güneşin Doğduğu Yer gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, kurgu mu, Güneşin Doğduğu Yer uyarlama mı?

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ATV’nin yeni sezon yapımlarından Güneşin Doğduğu Yer, konusu ve karakterleri kadar hikâyesinin kaynağıyla da merak ediliyor. İzleyiciler, “ Güneşin Doğduğu Yer yaşanmış hikâye mi, gerçek bir olaydan mı uyarlanıyor, yoksa kurgu mu?” sorularına yanıt arıyor. Peki, Güneşin Doğduğu Yer uyarlama mı? Dizinin senaryosunun kaynağı ve hikâyenin gerçekliğiyle ilgili detaylar haberimizde...

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER KİMİN HİKAYESİ, GERÇEK Mİ?

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Güneşin Doğduğu Yer, hikâyesi ve karakterleriyle yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. Kenan Kozan ile Leyla Breger’in Almanya’da başlayan ve Adana’ya uzanan hikâyesini anlatan dizi hakkında izleyiciler, “Güneşin Doğduğu Yer gerçek mi, kimin hikayesi, yaşanmış bir olaydan mı uyarlandı?” sorularına yanıt arıyor. Peki, Güneşin Doğduğu Yer uyarlama mı, yoksa özgün bir senaryoya mı sahip? İşte merak edilen detaylar...

Güneşin Doğduğu Yer, gerçek bir hayat hikâyesine dayanmıyor. Kenan Kozan ve Leyla Breger’in yaşadıkları üzerinden ilerleyen dizi, kurgusal bir senaryoya dayanıyor.

Almanya ile Adana arasında ilerleyen hikâyede aşk, aile bağları, geçmişten gelen hesaplaşmalar ve güç mücadelesi gibi unsurlar ön plana çıkıyor. Çukurova’nın köklü aile yapısı ile farklı bir yaşamdan gelen Leyla’nın hikâyesinin kesişmesi, dizinin temel çatışmasını oluşturuyor.