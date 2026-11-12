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ATV ekranlarında yayınlanan Güneşin Doğduğu Yer dizisinin 12 Kasım 2026 Perşembe akşamı ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi kapsamında Belçika ile oynayacağı karşılaşma nedeniyle dizinin normal yayın saatinde değişikliğe gidildi. Peki, Güneşin Doğduğu Yer bu akşam var mı, yok mu? 12 Kasım Güneşin Doğduğu Yer neden yok, bitti mi, Milli maçtan sonra yeni bölüm yayınlanacak mı? Güneşin Doğduğu Yer 9. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte dizinin yeni bölüm tarihi...

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Güneşin Doğduğu Yer dizisinin 9. bölümü, 12 Kasım 2026 Perşembe akşamı yayınlanmayacak. ATV'nin yayın akışında dizinin normal yayın saatinde Türkiye-Belçika karşılaşması bulunuyor. UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve canlı olarak ATV ekranlarından yayınlanacak.

Milli maç nedeniyle dizinin yeni bölümünün yayın tarihi bir hafta ileriye alındı. Böylece Güneşin Doğduğu Yer'in takipçileri, 12 Kasım Perşembe akşamı yeni bölüm yerine milli maçı izleyebilecek.

12 KASIM GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER NEDEN YOK?

ATV'nin 12 Kasım 2026 Perşembe akşamı yayın akışında Güneşin Doğduğu Yer dizisinin yerine Türkiye-Belçika karşılaşması yer alıyor. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi mücadelesinin saat 20.00'de başlayacak olması nedeniyle dizinin yeni bölüm yayını ertelendi.

5 Kasım 2026 Perşembe günü 8. bölümüyle izleyici karşısına çıkan yapım, bu hafta milli maç nedeniyle yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Dizinin yayın takvimindeki değişiklik, 9. bölümün bir sonraki haftaya bırakılmasıyla gerçekleşti.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER 9. BÖLÜM NE ZAMAN?

Güneşin Doğduğu Yer dizisinin 9. bölümünün 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Ancak 19 Kasım tarihi için kanal tarafından henüz kesin bir yayın duyurusu yapılmadı.

Dizinin 8. bölümü 5 Kasım'da yayımlanırken 12 Kasım'daki milli maç nedeniyle yeni bölüm yayını bir hafta ertelendi. İzleyiciler, 9. bölümün kesin yayın tarihi ve saati için ATV'nin güncel yayın akışını takip edebilir.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

TİMSB Productions imzası taşıyan Güneşin Doğduğu Yer dizisinin başrollerinde Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine bulunuyor. Yapımın oyuncu kadrosunda ayrıca şu isimler yer alıyor:

Burak Özçivit

Beyza Gümülcine

Sibel Taşçıoğlu

Görkem Sevindik

Devrim Yakut

Ali Erkazan

Dizinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstlenirken senaryosunu Yıldız Tunç kaleme alıyor.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Güneşin Doğduğu Yer, ATV ekranlarında perşembe akşamları saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. Ancak 12 Kasım'da Türkiye-Belçika karşılaşması nedeniyle dizinin yeni bölüm yayını yapılmayacak. 9. bölümün 19 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de yayınlanması bekleniyor. Bu tarih için ATV'nin kesin duyurusu henüz bulunmuyor.