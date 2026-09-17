Güneşin Doğduğu Yer 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Güneşin Doğduğu Yer dizisinin 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin ilk bölümünün ardından izleyiciler, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri öğrenebilmek için fragman araştırmalarını sürdürüyor. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte Kenan ve Leyla'nın hikâyesinde yaşanacak yeni gelişmelerin yanı sıra aileler arasındaki dengelerin nasıl değişeceğine ilişkin detayların da ortaya çıkması bekleniyor.

Güneşin Doğduğu Yer, Perşembe akşamları saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümü öncesinde yayınlanacak fragmanlar, hikâyenin gelecek bölümlerine dair merak edilen sorulara yanıt verecek.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Güneşin Doğduğu Yer, Almanya'da başlayan ve Adana'nın Çukurova bölgesine uzanan bir hikâyeyi konu alıyor. Dizinin merkezinde, Çukurova'nın köklü ve güçlü ailelerinden Kozanlar'ın varisi Kenan ile Almanya'da kendi hayatını kurmaya çalışan Leyla bulunuyor.

Kenan ve Leyla'nın yollarının kesişmesi, ikilinin hayatında yeni bir dönemin başlamasına neden oluyor. Ancak aralarındaki ilişkinin önünde yalnızca kişisel sorunlar değil, ailelerin geçmişten taşıdığı sırlar ve hesaplaşmalar da bulunuyor.

KENAN VE LEYLA'NIN AŞKI ZORLU SINAVLARDAN GEÇİYOR

Kenan ve Leyla'nın farklı hayatlarından gelmeleri, aralarındaki ilişkiyi başından itibaren zorlu bir sürece taşıyor. Bir yanda Kozanlar ailesinin köklü geçmişi ve aile bağları, diğer yanda Leyla'nın geçmişinden gelen bilinmeyenler bulunuyor.

İkilinin birbirlerine karşı geliştirdiği duygular, aileler arasında yaşanan çatışmalarla birlikte daha karmaşık bir hâl alıyor. Dizide aşkın yanı sıra fedakârlık, ihanet, intikam ve sadakat gibi temalar da hikâyenin önemli parçalarını oluşturuyor.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER ÖZGÜN MÜ, UYARLAMA MI?

Güneşin Doğduğu Yer hakkında merak edilen konulardan biri de dizinin bir uyarlama olup olmadığı. Verilen bilgilere göre yapım, herhangi bir yabancı diziye veya romana dayanmıyor.

Senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan Güneşin Doğduğu Yer, özgün hikâyesiyle ekranlara geliyor. Dizinin hikâyesinde aşk ve aile dramının yanı sıra sırlar, çatışmalar ve geçmişten gelen hesaplaşmalar ön plana çıkıyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Berlin Duvarı'nın yıkıldığı o meşhur günde fotoğraf çekmek için olayların ortasına giren Leyla'nın yolu Kenan'la kesişir. Annesi Alman, babası Türk olan Leyla iyilik meleği bir genç kadındır. Türk babası tarafından küçük yaşta terk edilmesi Leyla'nın hayatında derin izler bırakırken, kardeşi Suzi ise onun en hassas noktalarından biridir.

Ve Leyla'nın 'asla' dediği şey gerçekleşir; bir Türk erkeğine aşık olur. Yıldırım hızıyla büyüyen bu aşk, ikisinin de hayatını değiştirecek güçlü bir bağa dönüşür. Adana'nın varlıklı ve köklü ailelerinden birinin oğlu olan Kenan için ise Leyla'dan vazgeçmek kolay değildir. Ailesine ve köklerine bağlı olan Kenan, bir yanda ailesine karşı taşıdığı sorumluluklar, diğer yanda Leyla'ya duyduğu büyük aşkla karşı karşıya kalır. Kenan ve Leyla'nın Berlin'de başlayan büyük aşkı, 90'ların Adana'sına uzanırken iki farklı dünyanın kapıları da birbirine açılır. Kenan'ın ailesine olan bağlılığı ile Leyla'ya duyduğu büyük aşk arasında nasıl bir yol çizeceği, Leyla'nın ise bu aşk için neleri göze alacağı büyük merak uyandıracak.