Güneşin Doğduğu Yer 10. bölüm full izle, son bölüm tek parça full HD nereden izlenir soruları dizinin takipçilerinin gündeminde. Güneşin Doğduğu Yer, ATV ekranlarında yayınlanıyor ve kanalın resmi internet sitesinden canlı izlenebiliyor. Dizinin 10. bölümü ise yayının ardından ATV'nin resmi dijital platformlarında tek parça ve full HD kalitede izleyiciye sunuluyor.

Güneşin Doğduğu Yer, perşembe akşamları ATV ekranlarında yayınlanıyor. Diziyi canlı izlemek isteyenler ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasını ve kanalın mobil uygulamasını kullanabiliyor. Kaçırılan bölümler ise yayının ardından ATV'nin resmi dijital platformlarında tek parça olarak izleyiciye sunuluyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Güneşin Doğduğu Yer'in son bölümünde Leyla'nın başına gelenler Kenan'ın gözünü kararttı. Acımasız bir intikam almaya karar veren Kenan'ın hesaplaşması Teneke Mahallesi ile sınırlı kalmadı. Celadet, öğrendiği yeni bilgilerin ardından konaktaki herkesi üzen bir karar aldı ve Kenan'la yaşadığı yüzleşme herkesi derinden sarstı.

Kenan'ı her geçen gün biraz daha kaybeden Hanzade, kocasını elinde tutmak için beklenmedik bir teklifte bulundu. Zeki ile Suzi aralarındaki güvensizliğe rağmen birlikte hareket etmek zorunda kalırken, kıskançlığı giderek büyüyen Ceyhun, Leyla için ne kadar ileri gidebileceğini gösterdi. Bölümün sonunda Leyla, herkesin hayatını derinden etkileyecek bir karar aldı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölümde Leyla'nın tercihi Kenan'ı derinden sarsıyor. Sonunda istediği cevabı alan Ceyhun, Leyla'yı hızla ailesinin bir parçası yapmaya hazırlanıyor. Celadet'in kaderini paylaşmaktan korkan Devran ise Leyla'yı konağa kabul etmekte zorlanıyor.

Sürgünde olmasına rağmen Celadet, aile üzerindeki etkisini kaybetmediğini göstermeye çalışıyor. Apo Ağa'nın söyledikleri Kenan'ı İhsan'la yüzleşmeye sürüklerken, Munise korkuya kapılıyor. İş birliği yapan Zeki ve Suzi planlarını hayata geçirmek için harekete geçiyor. Kenan'ın içinde bulunduğu durumdan faydalanmak isteyen Ceyhun şaşırtıcı bir hamle yaparken, Leyla'nın öğrendiği gerçekler tüm dengeleri değiştiriyor.